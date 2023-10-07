https://ria.ru/20231007/izrail-1901147809.html

Скорая помощь Израиля призвала сдавать кровь для пострадавших

Скорая помощь Израиля призвала сдавать кровь для пострадавших - РИА Новости, 07.10.2023

Скорая помощь Израиля призвала сдавать кровь для пострадавших

Службе скорой помощи Израиля (MDA) срочно нужны доноры крови для помощи пострадавшим на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:17

2023-10-07T14:17

2023-10-07T14:20

в мире

израиль

армия обороны израиля

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Службе скорой помощи Израиля (MDA) срочно нужны доноры крови для помощи пострадавшим на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "MDA призывает к срочной сдаче крови", - заявила служба на своей странице в соцсети X, добавив, что это может спасти жизни раненых. Ранее местный телеканал i24 News сообщил, что более 545 жителям Израиля оказывается помощь в больницах. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, армия обороны израиля, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году