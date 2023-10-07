https://ria.ru/20231007/izrail-1901144910.html

Иран прокомментировал ракетные удары по Израилю

Иран прокомментировал ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 07.10.2023

Иран прокомментировал ракетные удары по Израилю

Иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет стоять рядом с палестинскими бойцами, приводит агентство ISNA слова советник верховного лидера... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:00

2023-10-07T14:00

2023-10-07T16:30

в мире

израиль

палестина

иран

касем сулеймани

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет стоять рядом с палестинскими бойцами, приводит агентство ISNA слова советник верховного лидера Исламской республики генерал-майор Рахим Сафави."Мы поддерживаем эту операцию (ракетные удары со стороны Палестины. — Прим. ред.). Конечно, с поборниками за святую землю (Палестину. — Прим. ред.) также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима", — сказал он.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. В Палестине утверждают, что при этих ударах погибли более 160 человек и пострадали около полутора тысяч.

израиль

палестина

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, иран, касем сулеймани, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году