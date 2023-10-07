МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и командным центрам военного крыла ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ."Десятки военных истребителей нанесли удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в релизе.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 израильских военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.По последним данным, погибли не менее 22 мирных израильтян, почти 550 человек получили ранения.
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль ударил по 17 военным объектам и четырем командным центрам ХАМАС
ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырем командным центрам ХАМАС
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам и командным центрам военного крыла ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.
"Десятки военных истребителей нанесли удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в релизе.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что боевики захватили в плен 35 израильских военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
По последним данным, погибли не менее 22 мирных израильтян, почти 550 человек получили ранения.
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