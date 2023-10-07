В Саудовской Аравии отреагировали на эскалацию в Израиле

КАИР, 7 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало беспрецедентной ситуацию в палестино-израильском конфликте и призвало стороны к деэскалации и защите мирных жителей."Королевство Саудовская Аравия внимательно следит за беспрецедентными событиями между рядом палестинских формирований и израильскими оккупационными силами", - говорится в заявлении саудовского МИД.Министерство призвало к немедленной деэскалации между сторонами, защите мирных жителей и самообладанию.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало беспрецедентной ситуацию в палестино-израильском конфликте и призвало стороны к деэскалации и защите мирных жителей.
"Королевство Саудовская Аравия внимательно следит за беспрецедентными событиями между рядом палестинских формирований и израильскими оккупационными силами", - говорится в заявлении саудовского МИД.
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Министерство призвало к немедленной деэскалации между сторонами, защите мирных жителей и самообладанию.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент ПалестиныМахмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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