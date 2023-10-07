https://ria.ru/20231007/izrail-1901138736.html

В ООН осудили атаки на Израиль

В ООН осудили атаки на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023

В ООН осудили атаки на Израиль

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил ракетные обстрелы израильских городов и призвал все стороны к... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:15

2023-10-07T13:15

2023-10-07T13:49

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

израиль

в мире

палестина

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил ракетные обстрелы израильских городов и призвал все стороны к сдержанности, говорится в релизе, опубликованном на сайте офиса спецкоординатора."Я решительно осуждаю нападение на израильские города вблизи сектора Газа, совершенное сегодня утром на нескольких направлениях, и шквал ракет, выпущенных боевиками ХАМАС по центральной части Израиля", - заявил Веннесланд.Веннесланд отметил, что находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и призывает к максимальной сдержанности для защиты гражданских лиц.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от террористов. Служба скорой помощи Израиля сообщала, что число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, израиль, в мире, палестина, хамас, сектор газа