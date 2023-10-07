https://ria.ru/20231007/izrail-1901128731.html

ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев

ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев - РИА Новости, 07.10.2023

ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев

ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя движения. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:00

2023-10-07T12:00

2023-10-07T12:12

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901119854_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_7a9f6db4dbcbdbfe4eb439b438aa9777.jpg

ТУНИС, 7 окт - РИА Новости. ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя движения."ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев", - сообщил телеканал со ссылкой на представителя движения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, хамас