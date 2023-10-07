https://ria.ru/20231007/izrail-1901127716.html

ЕС осудил удары ХАМАС по Израилю

ЕС осудил удары ХАМАС по Израилю - РИА Новости, 07.10.2023

ЕС осудил удары ХАМАС по Израилю

Евросоюз безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю, призывает к немедленному прекращению насилия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:56

2023-10-07T11:56

2023-10-07T11:56

в мире

израиль

жозеп боррель

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Евросоюз безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю, призывает к немедленному прекращению насилия, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X. "Мы с тревогой следим за новостями из Израиля. Мы безоговорочно осуждаем атаки ХАМАС. Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты", - написал Боррель. В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в эти минуты направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, жозеп боррель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году