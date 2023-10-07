https://ria.ru/20231007/izrail-1901127627.html

Число пострадавших в Израиле из-за обстрелов превысило 200 человек

Число пострадавших в Израиле из-за обстрелов превысило 200 человек - РИА Новости, 07.10.2023

Число пострадавших в Израиле из-за обстрелов превысило 200 человек

Число пострадавших в Израиле превысило 200 человек, несколько человек погибли, говорится в сообщении газеты Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:52

2023-10-07T11:52

2023-10-07T11:59

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число пострадавших в Израиле превысило 200 человек, несколько человек погибли, говорится в сообщении газеты Haaretz."По сообщениям, более 200 израильтян были ранены, несколько человек были убиты в течение дня", - сообщает издание.Кроме того, отмечается, что, по оценкам израильской полиции, в настоящее время в 14 локациях по всей стране действуют 60 террористов ХАМАС.Ранее в субботу газета Yedioth Ahronoth сообщала, что порядка 80 пострадавших были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля