Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа."Мы находимся в состоянии войны. Это не операция <...>, а война", — сказал он.Нетаньяху заявил, что созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков, а также приказал провести широкую мобилизацию резервов. "Противник заплатит беспрецедентную цену", — подчеркнул премьер.Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы", из анклава выпустили пять тысяч ракет. Кроме того, по словам представителя движения, в плен захватили как минимум 35 израильских военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ракетные удары палестинских группировок по Израилю
Ракетные удары палестинских группировок по Израилю
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Хамас
Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны
Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны, противник заплатит цену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа.
"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция <...>, а война", — сказал он.
Нетаньяху заявил, что созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков, а также приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы", из анклава выпустили пять тысяч ракет. Кроме того, по словам представителя движения, в плен захватили как минимум 35 израильских военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.