https://ria.ru/20231007/izrail-1901126287.html

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны - РИА Новости, 07.10.2023

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:43

2023-10-07T11:43

2023-10-07T14:31

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа."Мы находимся в состоянии войны. Это не операция <...>, а война", — сказал он.Нетаньяху заявил, что созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков, а также приказал провести широкую мобилизацию резервов. "Противник заплатит беспрецедентную цену", — подчеркнул премьер.Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы", из анклава выпустили пять тысяч ракет. Кроме того, по словам представителя движения, в плен захватили как минимум 35 израильских военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

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Ракетные удары палестинских группировок по Израилю Ракетные удары палестинских группировок по Израилю 2023-10-07T11:43 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас