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В посольстве нет данных о пострадавших в Израиле россиянах

В посольстве нет данных о пострадавших в Израиле россиянах - РИА Новости, 07.10.2023

В посольстве нет данных о пострадавших в Израиле россиянах

Посольство Российской Федерации в Израиле сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T11:27

2023-10-07T11:27

2023-10-07T11:43

россия

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Израиле сообщило РИА Новости, что не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в ходе последней эскалации в Израиле."По состоянию на 11.00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел Посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами", - заявили в посольстве.В посольстве также рекомендовали всем гражданам соблюдать указания Командования тыла Израиля, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

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израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году