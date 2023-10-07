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ЦАХАЛ сообщил о проникновении террористов из Газы

ЦАХАЛ сообщил о проникновении террористов из Газы - РИА Новости, 07.10.2023

ЦАХАЛ сообщил о проникновении террористов из Газы

Неопределенное число террористов проникло из сектора Газа в приграничные районы Израиля на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, сообщила... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:00

2023-10-07T08:00

2023-10-07T11:36

в мире

израиль

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Неопределенное число террористов проникло из сектора Газа в приграничные районы Израиля на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Командование службы тыла рекомендует жителям приграничных населенных пунктов не выходить из домов и держаться вблизи бомбоубежищ.Очевидцы сообщают, что в израильских населенных пунктах идут уличные бои. На кадрах, попавших в социальные сети, слышна речь на иврите на фоне того, как по улицам на пикапах ездят вооруженные боевики и слышна стрельба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году