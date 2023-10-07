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В Тель-Авиве прозвучали сирены

В Тель-Авиве прозвучали сирены - РИА Новости, 07.10.2023

В Тель-Авиве прозвучали сирены

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:46

2023-10-07T06:46

2023-10-07T11:33

тель-авив

израиль

в мире

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города, сообщает корреспондент РИА Новости.По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сирены прозвучали также в центральной части Израиля.

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тель-авив, израиль, в мире, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году