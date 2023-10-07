Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователи Сети оставили множество гневных комментариев под публикацией шоумена Максима Галкина* в Instagram** о ситуации в Израиле."Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен…Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" — написал он."Максим, в армию обороны Израиля записали уже? Или в другую страну полетите?" — съязвил один из читателей."Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — задал вопросы второй."Галкин*, бери автомат, иди Родину свою защищать — Израиль", — призвал третий. "Алла, что-то не слышно от вас антивоенных лозунгов в данный момент", — обратил внимание еще один пользователь."Беги, Алла, беги", — написал другой. "Вещи собираете со Слепаковым? Или добровольцами пойдете?" — поинтересовались комментаторы.Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле. Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Максим, в армию обороны Израиля записали уже? Или в другую страну полетите?" — съязвил один из читателей.
"Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — задал вопросы второй.
«
"Галкин*, бери автомат, иди Родину свою защищать — Израиль", — призвал третий.
"Алла, что-то не слышно от вас антивоенных лозунгов в данный момент", — обратил внимание еще один пользователь.
"Беги, Алла, беги", — написал другой.
"Вещи собираете со Слепаковым? Или добровольцами пойдете?" — поинтересовались комментаторы.
Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле.
Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Инфографика
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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