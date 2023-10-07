https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html

Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети

Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 07.10.2023

Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети

Пользователи Сети оставили множество гневных комментариев под публикацией шоумена Максима Галкина* в Instagram** о ситуации в Израиле. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:06

2023-10-07T23:06

2023-10-07T23:17

в мире

израиль

палестина

максим галкин

алла пугачева

шоубиз

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователи Сети оставили множество гневных комментариев под публикацией шоумена Максима Галкина* в Instagram** о ситуации в Израиле."Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен…Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" — написал он."Максим, в армию обороны Израиля записали уже? Или в другую страну полетите?" — съязвил один из читателей."Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — задал вопросы второй."Галкин*, бери автомат, иди Родину свою защищать — Израиль", — призвал третий. "Алла, что-то не слышно от вас антивоенных лозунгов в данный момент", — обратил внимание еще один пользователь."Беги, Алла, беги", — написал другой. "Вещи собираете со Слепаковым? Или добровольцами пойдете?" — поинтересовались комментаторы.Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле. Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-07T23:06 true PT0M20S

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в мире, израиль, палестина, максим галкин, алла пугачева, хамас, армия обороны израиля, россия, украина, биньямин нетаньяху