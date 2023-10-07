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Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 07.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:06 07.10.2023 (обновлено: 23:17 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/galkin-1901234818.html
Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети
Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети - РИА Новости, 07.10.2023
Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети
Пользователи Сети оставили множество гневных комментариев под публикацией шоумена Максима Галкина* в Instagram** о ситуации в Израиле. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T23:06
2023-10-07T23:17
в мире
израиль
палестина
максим галкин
алла пугачева
шоубиз
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователи Сети оставили множество гневных комментариев под публикацией шоумена Максима Галкина* в Instagram** о ситуации в Израиле."Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен…Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" — написал он."Максим, в армию обороны Израиля записали уже? Или в другую страну полетите?" — съязвил один из читателей."Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — задал вопросы второй."Галкин*, бери автомат, иди Родину свою защищать — Израиль", — призвал третий. "Алла, что-то не слышно от вас антивоенных лозунгов в данный момент", — обратил внимание еще один пользователь."Беги, Алла, беги", — написал другой. "Вещи собираете со Слепаковым? Или добровольцами пойдете?" — поинтересовались комментаторы.Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле. Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
израиль
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Результат удара по Тель-Авиву
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в мире, израиль, палестина, максим галкин, алла пугачева, хамас, армия обороны израиля, россия, украина, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Палестина, Максим Галкин, Алла Пугачева, Шоубиз, Хамас, Армия обороны Израиля, Россия, Украина, Биньямин Нетаньяху

Бери автомат. Заявление Галкина* об Израиле разозлило пользователей Сети

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пользователи Сети оставили множество гневных комментариев под публикацией шоумена Максима Галкина* в Instagram** о ситуации в Израиле.
"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен…Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!" — написал он.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
"Максим, в армию обороны Израиля записали уже? Или в другую страну полетите?" — съязвил один из читателей.
"Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — задал вопросы второй.
«
"Галкин*, бери автомат, иди Родину свою защищать — Израиль", — призвал третий.
"Алла, что-то не слышно от вас антивоенных лозунгов в данный момент", — обратил внимание еще один пользователь.
"Беги, Алла, беги", — написал другой.
"Вещи собираете со Слепаковым? Или добровольцами пойдете?" — поинтересовались комментаторы.
Галкин* покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Позднее сообщалось, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой, живет в Израиле.

Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке Армии обороны страны (ЦАХАЛ), по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 200 мирных израильтян, еще 1452 получили ранения.
Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили, что проводят операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ШоубизВ миреИзраильПалестинаМаксим ГалкинАлла ПугачеваХамасАрмия обороны ИзраиляРоссияУкраинаБиньямин Нетаньяху
 
 
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