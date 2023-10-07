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Египет обсудил с Саудовской Аравией и Иорданией остановку эскалации в Газе

Египет обсудил с Саудовской Аравией и Иорданией остановку эскалации в Газе - РИА Новости, 07.10.2023

Египет обсудил с Саудовской Аравией и Иорданией остановку эскалации в Газе

Египет обсуждает с Саудовской Аравией и Иорданией усилия по сдерживанию эскалации в секторе Газа, заявило египетское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T23:28

2023-10-07T23:28

2023-10-07T23:28

в мире

израиль

египет

саудовская аравия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

армия обороны израиля

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КАИР, 7 окт - РИА Новости. Египет обсуждает с Саудовской Аравией и Иорданией усилия по сдерживанию эскалации в секторе Газа, заявило египетское внешнеполитическое ведомство. "Ведутся египетско-саудовские и египетско-иорданские консультации для интенсификации усилий по сдерживанию эскалации в секторе Газа", - говорится в заявлении МИД Египта. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

израиль

египет

саудовская аравия

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в мире, израиль, египет, саудовская аравия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году