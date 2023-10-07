Египет предостерег от опасности эскалации между Израилем и Палестиной

КАИР, 7 окт - РИА Новости. Египет предостерегает от опасности между Израилем и Палестиной и призывает стороны к сдержанности, говорится в заявлении египетского МИД."Арабская Республика Египет предостерегла от серьезной опасности нынешней эскалации между палестинской и израильской сторонами", - заявил МИД Египта.В Каире подчеркнули, что призывают стороны к максимальной сдержанности и не подвергать риску мирных жителей.В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В Каире подчеркнули, что призывают стороны к максимальной сдержанности и не подвергать риску мирных жителей.
В субботу министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела из сектора Газа и проникновения боевиков на территорию Израиля. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявили о проведении операции против Израиля и заявляют, что выпустили пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Война, изменившая мир. Как на шее Запада затянули нефтяную удавку
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