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Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
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09:25 07.10.2023 (обновлено: 11:44 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/boeviki-1901111108.html
Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля
Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля - РИА Новости, 07.10.2023
Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля
Несколько групп боевиков, проникших на территорию Израиля из сектора Газа субботним утром, вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T09:25
2023-10-07T11:44
в мире
израиль
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Несколько групп боевиков, проникших на территорию Израиля из сектора Газа субботним утром, вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных, сообщают израильские СМИ, публикуя подтверждающие кадры. Ранее сообщалось, что террористы проникли из анклава в приграничные населенные пункты Израиля. Очевидцы публиковали кадры с уличными боями и стрельбой. Власти пока не сообщали о количестве жертв в результате столкновений между израильскими силовиками и боевиками. Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля объявил массовую мобилизацию резервистов и режим чрезвычайной ситуации в радиусе 80 километров от сектора Газа.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
израиль
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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля

Боевики вернулись в Газу на военных джипах, вероятно, захваченных у Израиля

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Несколько групп боевиков, проникших на территорию Израиля из сектора Газа субботним утром, вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных, сообщают израильские СМИ, публикуя подтверждающие кадры.
Ранее сообщалось, что террористы проникли из анклава в приграничные населенные пункты Израиля. Очевидцы публиковали кадры с уличными боями и стрельбой. Власти пока не сообщали о количестве жертв в результате столкновений между израильскими силовиками и боевиками.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля объявил массовую мобилизацию резервистов и режим чрезвычайной ситуации в радиусе 80 километров от сектора Газа.
Израильские войска наступают на Суэц, где горит нефтеперерабатывающий завод, во время войны Судного дня - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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В миреИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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