https://ria.ru/20231007/boeviki-1901111108.html

Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля

Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля - РИА Новости, 07.10.2023

Боевики вернулись в Газу на джипах, предположительно, захваченных у Израиля

Несколько групп боевиков, проникших на территорию Израиля из сектора Газа субботним утром, вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T09:25

2023-10-07T09:25

2023-10-07T11:44

в мире

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Несколько групп боевиков, проникших на территорию Израиля из сектора Газа субботним утром, вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных, сообщают израильские СМИ, публикуя подтверждающие кадры. Ранее сообщалось, что террористы проникли из анклава в приграничные населенные пункты Израиля. Очевидцы публиковали кадры с уличными боями и стрельбой. Власти пока не сообщали о количестве жертв в результате столкновений между израильскими силовиками и боевиками. Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля объявил массовую мобилизацию резервистов и режим чрезвычайной ситуации в радиусе 80 километров от сектора Газа.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

сектор газа

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в мире, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году