https://ria.ru/20231007/ataka-1901130380.html

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного - РИА Новости, 07.10.2023

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:14

2023-10-07T12:14

2023-10-07T12:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

денис пушилин

донецкая народная республика

волгоград

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."‌В районе угледарского направления в районе Майорского (Приютного) видели попытки атаковать. Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", - сообщил Пушилин.Пушилин находится с рабочим визитом в Волгограде.

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html

донецкая народная республика

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, волгоград, безопасность