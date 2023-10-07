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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного - РИА Новости, 07.10.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:14
2023-10-07T12:14
2023-10-07T12:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
денис пушилин
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волгоград
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."В районе угледарского направления в районе Майорского (Приютного) видели попытки атаковать. Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", - сообщил Пушилин.Пушилин находится с рабочим визитом в Волгограде.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Волгоград, Безопасность
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного
Пушилин: ВС России отразили атаку ВСУ у Приютного на Угледарском направлении