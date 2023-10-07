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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.10.2023 (обновлено: 12:21 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/ataka-1901130380.html
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного - РИА Новости, 07.10.2023
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:14
2023-10-07T12:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
волгоград
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."‌В районе угледарского направления в районе Майорского (Приютного) видели попытки атаковать. Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", - сообщил Пушилин.Пушилин находится с рабочим визитом в Волгограде.
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, волгоград, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Волгоград, Безопасность
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного

Пушилин: ВС России отразили атаку ВСУ у Приютного на Угледарском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 окт - РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на угледарском направлении фронта, противник понес потери, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«
"‌В районе угледарского направления в районе Майорского (Приютного) видели попытки атаковать. Противник был отброшен на исходные позиции, понес потери в технике и живой силе", - сообщил Пушилин.
Пушилин находится с рабочим визитом в Волгограде.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВолгоградБезопасность
 
 
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