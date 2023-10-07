https://ria.ru/20231007/armiya-1901106413.html

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности"

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" - РИА Новости, 07.10.2023

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности"

Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T08:44

2023-10-07T08:44

2023-10-07T11:40

в мире

израиль

сектор газа

армия обороны израиля

безопасность

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901107436_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_dc5c941dcce60f4928578487cac9927b.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля объявила о "состоянии боевой готовности" после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава, следует из заявления ВС Израиля. "Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности", - говорится в заявлении. В сообщении также говорится, что гражданские лица в южных и центральных районах должны находиться рядом с убежищами, в районе, прилегающем к сектору Газа, - внутри убежищ. Отмечается, что начальник Генерального штаба в настоящее время проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности Армии обороны Израиля.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля, безопасность, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году