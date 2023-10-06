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Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях

Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях - РИА Новости, 06.10.2023

Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:58

2023-10-06T14:58

2023-10-06T15:21

узбекистан

россия

политика

самарканд

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс во всех сферах."Я хочу сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. И на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть. Реальный результат есть", - сказал Мирзиеев на встрече в расширенном составе.

https://ria.ru/20231006/tovarooborot-1900955821.html

узбекистан

россия

самарканд

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узбекистан, россия, политика, самарканд, владимир путин, шавкат мирзиеев