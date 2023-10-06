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Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях - РИА Новости, 06.10.2023
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:58
2023-10-06T14:58
2023-10-06T15:21
узбекистан
россия
политика
самарканд
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс во всех сферах."Я хочу сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. И на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть. Реальный результат есть", - сказал Мирзиеев на встрече в расширенном составе.
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узбекистан, россия, политика, самарканд, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Политика, Самарканд, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях
Президент Узбекистана: отношения с РФ вышли на новый уровень