Рейтинг@Mail.ru
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 06.10.2023 (обновлено: 15:21 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vstrecha-1900956816.html
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях - РИА Новости, 06.10.2023
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:58
2023-10-06T15:21
узбекистан
россия
политика
самарканд
владимир путин
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900960427_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_70df11bfad892f72ca0882afd5c0965d.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс во всех сферах."Я хочу сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. И на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть. Реальный результат есть", - сказал Мирзиеев на встрече в расширенном составе.
https://ria.ru/20231006/tovarooborot-1900955821.html
узбекистан
россия
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900960427_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8326333d85dfec69e18bee29e29338d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, политика, самарканд, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Россия, Политика, Самарканд, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана на встрече с Путиным заявил о прогрессе в отношениях

Президент Узбекистана: отношения с РФ вышли на новый уровень

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве. 6 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что отношения двух стран вышли на новый уровень, есть прогресс во всех сферах.
"Я хочу сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзничество. И на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжается во всех отношениях, во всех сферах. Прогресс есть. Реальный результат есть", - сказал Мирзиеев на встрече в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Путин сообщил о росте товарооборота России и Узбекистана
Вчера, 14:55
 
УзбекистанРоссияПолитикаСамаркандВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала