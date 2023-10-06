https://ria.ru/20231006/velosleng-1900734535.html

"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов

"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов - РИА Новости, 06.10.2023

"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов

Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит "сесть на колесо", откуда в велосипеде "бараны" и "петухи", кто такие "тягун" и торчок"? И зачем велосипедисты носят "велотрусы" и "памперсы".

2023-10-06T12:00

2023-10-06T12:00

2023-10-06T12:24

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«Сесть на колесо» и смазывать «штаны». Пытаемся понять велосипедистов Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит «сесть на колесо», откуда в велосипеде «бараны» и «петухи», кто такие «тягун» и торчок»? И зачем велосипедисты носят «велотрусы» и «памперсы». audio/mpeg

«Сесть на колесо» и смазывать «штаны». Пытаемся понять велосипедистов Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит «сесть на колесо», откуда в велосипеде «бараны» и «петухи», кто такие «тягун» и торчок»? И зачем велосипедисты носят «велотрусы» и «памперсы». audio/mpeg

Подробнее о велосленге и особенностях словаря "велосипедиста" рассказал Александр Иванов, велопутешественник, член Русского Географического Общества.Узнать, как артисты балета, актёры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды и что значит работать на "пердячем пару" можно в эпизоде "Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур АрушанянЗвукорежиссёр: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, спорт, путешествия, история, аудио, русское географическое общество