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"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов
"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов - РИА Новости, 06.10.2023
"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов
Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит "сесть на колесо", откуда в велосипеде "бараны" и "петухи", кто такие "тягун" и торчок"? И зачем велосипедисты носят "велотрусы" и "памперсы".
2023-10-06T12:00
2023-10-06T12:00
2023-10-06T12:24
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«Сесть на колесо» и смазывать «штаны». Пытаемся понять велосипедистов
Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит «сесть на колесо», откуда в велосипеде «бараны» и «петухи», кто такие «тягун» и торчок»? И зачем велосипедисты носят «велотрусы» и «памперсы».
audio/mpeg
«Сесть на колесо» и смазывать «штаны». Пытаемся понять велосипедистов
Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит «сесть на колесо», откуда в велосипеде «бараны» и «петухи», кто такие «тягун» и торчок»? И зачем велосипедисты носят «велотрусы» и «памперсы».
audio/mpeg
Подробнее о велосленге и особенностях словаря "велосипедиста" рассказал Александр Иванов, велопутешественник, член Русского Географического Общества.Узнать, как артисты балета, актёры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды и что значит работать на "пердячем пару" можно в эпизоде "Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Артур АрушанянЗвукорежиссёр: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, спорт, путешествия, история, аудио, русское географическое общество
Как это по-русски, Подкаст, Спорт, Путешествия, история, Русское географическое общество
"Сесть на колесо" и смазывать "штаны". Пытаемся понять велосипедистов
Первые велосипедисты появились в России еще в середине 19 века, и почти сразу заговорили на собственном языке. Что значит "сесть на колесо", откуда в велосипеде "бараны" и "петухи", кто такие "тягун" и торчок"? И зачем велосипедисты носят "велотрусы" и "памперсы".