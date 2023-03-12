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Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают? - РИА Новости, 12.03.2023
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12:00 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/teatr-1857023077.html
Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?
Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают? - РИА Новости, 12.03.2023
Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актёры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на "пердячем пару"? Кто такой "пушкарь" и почему "тёща" держит кулисы?
2023-03-12T12:00
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как это по-русски
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Что не так с «кичкой» и почему в театре служат, а не работают?
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актёры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на «пердячем пару»? Кто такой «пушкарь» и почему «тёща» держит кулисы?
audio/mpeg
Что не так с «кичкой» и почему в театре служат, а не работают?
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актёры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на «пердячем пару»? Кто такой «пушкарь» и почему «тёща» держит кулисы?
audio/mpeg
Об особенностях театрального сленга рассказали ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, Премьер Большого театра Игорь Цвирко, актёр театра "Школа драматического искусства" Егор Воронцов и главный художник театра "Стрела" Алексей Говязин.Узнать о том, какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований можно в эпизоде "Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов??" .Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперты эпизода: Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Егор Воронов, Алексей ГовязинАвтор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Что не так с "кичкой" и почему в театре служат, а не работают?

Как это по-русски
Что не так с «кичкой» и почему в театре служат, а не работают?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Специфический сленг есть почти в любой профессии, и театральная среда не стала исключением. Как артисты балета, актёры и сотрудники театра подстроили русский язык под свои нужды? Что значит работать на "пердячем пару"? Кто такой "пушкарь" и почему "тёща" держит кулисы?
Об особенностях театрального сленга рассказали ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, Премьер Большого театра Игорь Цвирко, актёр театра "Школа драматического искусства" Егор Воронцов и главный художник театра "Стрела" Алексей Говязин.

Узнать о том, какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми и почему они используют так много заимствований можно в эпизоде "Плей-офф, голкипер и тафгай: как понять язык спортивных комментаторов??" .

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Эксперты эпизода: Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Егор Воронов, Алексей Говязин

Автор эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
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