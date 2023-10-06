https://ria.ru/20231006/urozhay-1900953305.html

Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна

Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна - РИА Новости, 06.10.2023

Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна

В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочено 194 тысячи тонн зерна в бункерном весе при урожайности 29 центнеров с гектара РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:48

2023-10-06T14:48

2023-10-06T14:48

ивановская область

ивановская область

кинешемский район

гаврилово-посадский район

шуйский район

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ИВАНОВО, 6 окт - РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочено 194 тысячи тонн зерна в бункерном весе при урожайности 29 центнеров с гектара – это лучший результат за 25 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Самые высокие результаты по сбору зерна – в хозяйствах Гаврилово-Посадского (63,8 тысячи тонн), Родниковского (23,6 тысячи тонн) и Шуйского (22,7 тысячи тонн) районов", – сказал собеседник агентства. По его словам, по урожайности лидируют сельхозпредприятия Фурмановского (43,9 центнера с гектара), Гаврилово-Посадского (37,8 центнера с гектара), Ильинского (35,4 центнера с гектара), Приволжского (32,5 центнера с гектара) и Кинешемского (28,8 центнера с гектара) районов. Как отметил директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов, урожай 2023 года в Ивановской области рекордный. "Аграрии региона в этом году собрали лучший за 25 лет урожай зерна, достигнув абсолютного рекорда Ивановской области по урожайности", – привели в пресс-службе слова Черкесова. Сейчас в хозяйствах Ивановской области продолжается уборка овощей, картофеля, технических и масличных культур. В целом собрано 7,6 тысячи тонн овощей при средней урожайности 372,4 центнера с гектара. Урожай тресты льна-долгунца – 1,1 тысячи тонн, что в пять раза больше, чем в прошлом году, тресты конопли – 900 тонн (в 2 раза больше), семян масличных культур – 5,3 тысячи тонн (в 2 раза больше).

https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html

ивановская область

кинешемский район

гаврилово-посадский район

шуйский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, кинешемский район, гаврилово-посадский район, шуйский район