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Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна - РИА Новости, 06.10.2023
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Ивановская область
 
14:48 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/urozhay-1900953305.html
Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна
Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна - РИА Новости, 06.10.2023
Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна
В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочено 194 тысячи тонн зерна в бункерном весе при урожайности 29 центнеров с гектара РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:48
2023-10-06T14:48
ивановская область
ивановская область
кинешемский район
гаврилово-посадский район
шуйский район
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ИВАНОВО, 6 окт - РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочено 194 тысячи тонн зерна в бункерном весе при урожайности 29 центнеров с гектара – это лучший результат за 25 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Самые высокие результаты по сбору зерна – в хозяйствах Гаврилово-Посадского (63,8 тысячи тонн), Родниковского (23,6 тысячи тонн) и Шуйского (22,7 тысячи тонн) районов", – сказал собеседник агентства. По его словам, по урожайности лидируют сельхозпредприятия Фурмановского (43,9 центнера с гектара), Гаврилово-Посадского (37,8 центнера с гектара), Ильинского (35,4 центнера с гектара), Приволжского (32,5 центнера с гектара) и Кинешемского (28,8 центнера с гектара) районов. Как отметил директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов, урожай 2023 года в Ивановской области рекордный. "Аграрии региона в этом году собрали лучший за 25 лет урожай зерна, достигнув абсолютного рекорда Ивановской области по урожайности", – привели в пресс-службе слова Черкесова. Сейчас в хозяйствах Ивановской области продолжается уборка овощей, картофеля, технических и масличных культур. В целом собрано 7,6 тысячи тонн овощей при средней урожайности 372,4 центнера с гектара. Урожай тресты льна-долгунца – 1,1 тысячи тонн, что в пять раза больше, чем в прошлом году, тресты конопли – 900 тонн (в 2 раза больше), семян масличных культур – 5,3 тысячи тонн (в 2 раза больше).
https://ria.ru/20221017/zernovye-1824639474.html
ивановская область
кинешемский район
гаврилово-посадский район
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ивановская область, кинешемский район, гаврилово-посадский район, шуйский район
Ивановская область, Ивановская область, Кинешемский район, Гаврилово-Посадский район, Шуйский район

Аграрии Ивановской области собрали рекордный за 25 лет урожай зерна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ИВАНОВО, 6 окт - РИА Новости. В Ивановской области полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, намолочено 194 тысячи тонн зерна в бункерном весе при урожайности 29 центнеров с гектара – это лучший результат за 25 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Самые высокие результаты по сбору зерна – в хозяйствах Гаврилово-Посадского (63,8 тысячи тонн), Родниковского (23,6 тысячи тонн) и Шуйского (22,7 тысячи тонн) районов", – сказал собеседник агентства.
По его словам, по урожайности лидируют сельхозпредприятия Фурмановского (43,9 центнера с гектара), Гаврилово-Посадского (37,8 центнера с гектара), Ильинского (35,4 центнера с гектара), Приволжского (32,5 центнера с гектара) и Кинешемского (28,8 центнера с гектара) районов.
Как отметил директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов, урожай 2023 года в Ивановской области рекордный.
«
"Аграрии региона в этом году собрали лучший за 25 лет урожай зерна, достигнув абсолютного рекорда Ивановской области по урожайности", – привели в пресс-службе слова Черкесова.
Сейчас в хозяйствах Ивановской области продолжается уборка овощей, картофеля, технических и масличных культур. В целом собрано 7,6 тысячи тонн овощей при средней урожайности 372,4 центнера с гектара. Урожай тресты льна-долгунца – 1,1 тысячи тонн, что в пять раза больше, чем в прошлом году, тресты конопли – 900 тонн (в 2 раза больше), семян масличных культур – 5,3 тысячи тонн (в 2 раза больше).
Поле во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Урожайность зерновых в Ивановской области увеличилась почти на 31%
17 октября 2022, 16:19
 
Ивановская областьИвановская областьКинешемский районГаврилово-Посадский районШуйский район
 
 
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