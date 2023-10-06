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Украинцы покупают свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900845244.html
Украинцы покупают свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации
Украинцы покупают свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации - РИА Новости, 06.10.2023
Украинцы покупают свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации
В даркнете украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации, обнаружил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:04
2023-10-06T07:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В даркнете украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации, обнаружил корреспондент РИА Новости. В описании продавцы обещают потенциальным покупателям выдать официальное свидетельство о смерти с "проводкой по всем базам" и даже при необходимости организовать ложные похороны. "Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов", - обещают авторы объявления. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231005/plennyy-1900581926.html
https://ria.ru/20231001/plennyy-1899802621.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинцы покупают свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации

В даркнете украинцам предлагают свидетельство о смерти для избежания мобилизации

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В даркнете украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации, обнаружил корреспондент РИА Новости.
В описании продавцы обещают потенциальным покупателям выдать официальное свидетельство о смерти с "проводкой по всем базам" и даже при необходимости организовать ложные похороны.
"Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги. Стоимость услуги: 10 тысяч долларов", - обещают авторы объявления.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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