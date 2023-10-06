https://ria.ru/20231006/tsru-1900961874.html
Президент Германии встретится с директором ЦРУ
Президент Германии встретится с директором ЦРУ - РИА Новости, 06.10.2023
Президент Германии встретится с директором ЦРУ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в Вашингтон встретится с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:08
2023-10-06T15:08
2023-10-06T15:08
в мире
вашингтон (штат)
центральное разведывательное управление (цру)
франк-вальтер штайнмайер
джо байден
германия
сша
уильям бернс
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в Вашингтон встретится с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента. "Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом в пятницу во время своей неожиданной поездки в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом", - передает агентство в пятницу. Представитель не привел дополнительных подробностей. В четверг пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 6 октября примет в Белом доме президента Германии Штайнмайера.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826787103.html
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в мире, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), франк-вальтер штайнмайер, джо байден, германия, сша, уильям бернс
В мире, Вашингтон (штат), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Франк-Вальтер Штайнмайер, Джо Байден, Германия, США, Уильям Бернс
Президент Германии встретится с директором ЦРУ
Reuters: Штайнмайер в Вашингтоне встретится с Бернсом