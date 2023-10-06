https://ria.ru/20231006/tsru-1900961874.html

Президент Германии встретится с директором ЦРУ

Президент Германии встретится с директором ЦРУ - РИА Новости, 06.10.2023

Президент Германии встретится с директором ЦРУ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в Вашингтон встретится с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:08

2023-10-06T15:08

2023-10-06T15:08

в мире

вашингтон (штат)

центральное разведывательное управление (цру)

франк-вальтер штайнмайер

джо байден

германия

сша

уильям бернс

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе поездки в Вашингтон встретится с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя президента. "Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом в пятницу во время своей неожиданной поездки в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом", - передает агентство в пятницу. Представитель не привел дополнительных подробностей. В четверг пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 6 октября примет в Белом доме президента Германии Штайнмайера.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826787103.html

вашингтон (штат)

германия

сша

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в мире, вашингтон (штат), центральное разведывательное управление (цру), франк-вальтер штайнмайер, джо байден, германия, сша, уильям бернс