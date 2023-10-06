https://ria.ru/20231006/tramp-1901088064.html

Трамп отверг обвинения в раскрытии тайн о ядерных подлодках США

Трамп отверг обвинения в раскрытии тайн о ядерных подлодках США - РИА Новости, 06.10.2023

Трамп отверг обвинения в раскрытии тайн о ядерных подлодках США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что тиражируемые в СМИ утверждения о том, что он якобы делился с посторонними секретными данными об американских ядерных РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T23:34

2023-10-06T23:34

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что тиражируемые в СМИ утверждения о том, что он якобы делился с посторонними секретными данными об американских ядерных субмаринах, не соответствуют действительности и нелепы. Телеканал ABC накануне сообщил, что Трамп будто бы недавно обсуждал "потенциально чувствительную информацию" с членом своего флоридского клуба Мар-а-Лаго - австралийским миллиардером, который впоследствии передал услышанное другим, в том числе некоторым иностранным чиновникам и журналистам. "Нелепая история, которую выложили сегодня о том, что я разговаривал с членом Мар-а-Лаго об американских подлодках, не соответствует действительности и нелепа", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Он предположил, что за распространение слухов стоят "коррумпированные прокуроры", которые пытаются вмешаться в ход президентских выборов 2024 года. Экс-президент признал при этом, что частно декларирует "общеизвестный факт", что американцы "производят лучшие субмарины и военную технику в мире". "Я буду всегда продвигать величие Америки и ее военной техники. Альтернативой для союзников и прочих стали бы закупки в России, Китае и других местах. Я люблю создавать рабочие места в Америке, что было одним из моих самых удачных достижений как президента", - заявил Трамп. Австралия ранее скандально отказалась от многомиллиардного контракта с Францией в пользу приобретения американских подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках оборонного партнерства AUKUS, в котором также участвует Великобритания.

https://ria.ru/20231006/trump-1901085063.html

https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231004/tramp-1900510910.html

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