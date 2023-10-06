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Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев - РИА Новости, 06.10.2023
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12:35 06.10.2023 (обновлено: 12:47 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/torden-1900913710.html
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев - РИА Новости, 06.10.2023
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев
Суд в Финляндии отказался изменить меру пресечения и выпустить из тюрьмы гражданина России Воислава Тордена (ранее Ян Петровский), экстрадиции которого требует... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:35
2023-10-06T12:47
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Суд в Финляндии отказался изменить меру пресечения и выпустить из тюрьмы гражданина России Воислава Тордена (ранее Ян Петровский), экстрадиции которого требует Украина, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Мальгина.Заседание прошло в пятницу в суде Итя-Уусимаа, задержанный участвовал в рассмотрении по видеосвязи из тюрьмы города Вантаа. Адвокаты Тордена просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде или нахождении в миграционном центре, так как подзащитный, по их мнению, не представляет опасности."Хотя в отношении Тордена нет ограничения на общение и получение информации, но в соответствии с правилами тюрьмы он может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию. Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения", - сказала адвокат.Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
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в мире, финляндия, украина
В мире, Финляндия, Украина
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев

Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена, выдачи которого хочет Киев

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Суд в Финляндии отказался изменить меру пресечения и выпустить из тюрьмы гражданина России Воислава Тордена (ранее Ян Петровский), экстрадиции которого требует Украина, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Мальгина.
Заседание прошло в пятницу в суде Итя-Уусимаа, задержанный участвовал в рассмотрении по видеосвязи из тюрьмы города Вантаа. Адвокаты Тордена просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде или нахождении в миграционном центре, так как подзащитный, по их мнению, не представляет опасности.
«
"Хотя в отношении Тордена нет ограничения на общение и получение информации, но в соответствии с правилами тюрьмы он может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию. Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения", - сказала адвокат.
Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
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