https://ria.ru/20231006/torden-1900913710.html

Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев

Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев - РИА Новости, 06.10.2023

Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина, которого требует выдать Киев

Суд в Финляндии отказался изменить меру пресечения и выпустить из тюрьмы гражданина России Воислава Тордена (ранее Ян Петровский), экстрадиции которого требует... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:35

2023-10-06T12:35

2023-10-06T12:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости. Суд в Финляндии отказался изменить меру пресечения и выпустить из тюрьмы гражданина России Воислава Тордена (ранее Ян Петровский), экстрадиции которого требует Украина, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Мальгина.Заседание прошло в пятницу в суде Итя-Уусимаа, задержанный участвовал в рассмотрении по видеосвязи из тюрьмы города Вантаа. Адвокаты Тордена просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде или нахождении в миграционном центре, так как подзащитный, по их мнению, не представляет опасности."Хотя в отношении Тордена нет ограничения на общение и получение информации, но в соответствии с правилами тюрьмы он может совершать только один видеозвонок своей семье в месяц, не может пользоваться интернетом или свободно передвигаться по зданию. Суд с пониманием выслушал доводы защиты, но оставил решение о содержании в тюрьме без изменения", - сказала адвокат.Торден (ранее Петровский) был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".

https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, украина