https://ria.ru/20230825/zaderzhanie-1892162127.html

В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ

В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023

В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ

В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T11:16

2023-08-25T11:16

2023-08-25T17:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают телеканал MTV3 и газета Ilta-Sanomat."В Финляндии арестован один из руководителей "Русичей". Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky), задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США. <…> Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека", — говорится в сообщении канала.Группа "Русич" в 2014-2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению властей Евросоюза, она связана с ЧВК "Вагнер".Утверждается, что уроженец Ленинграда 1987 года рождения "подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015-го в Луганской и Донецкой областях".Дело Петровского сегодня рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.Минфин США 15 сентября 2022 года включил Петровского в очередной санкционный список.

https://ria.ru/20230824/opaseniya-1892005281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, сша, киев, евросоюз