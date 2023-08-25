https://ria.ru/20230825/zaderzhanie-1892162127.html
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ
В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:16
2023-08-25T11:16
2023-08-25T17:55
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают телеканал MTV3 и газета Ilta-Sanomat."В Финляндии арестован один из руководителей "Русичей". Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky), задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США. <…> Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека", — говорится в сообщении канала.Группа "Русич" в 2014-2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению властей Евросоюза, она связана с ЧВК "Вагнер".Утверждается, что уроженец Ленинграда 1987 года рождения "подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015-го в Луганской и Донецкой областях".Дело Петровского сегодня рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.Минфин США 15 сентября 2022 года включил Петровского в очередной санкционный список.
https://ria.ru/20230824/opaseniya-1892005281.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, киев, евросоюз
В мире, Финляндия, США, Киев, Евросоюз
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ
Ilta-Sanomat: в Финляндии задержали лидера группы "Русич" Петровского