Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 25.08.2023 (обновлено: 17:55 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/zaderzhanie-1892162127.html
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2023
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ
В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T11:16
2023-08-25T17:55
в мире
финляндия
сша
киев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают телеканал MTV3 и газета Ilta-Sanomat."В Финляндии арестован один из руководителей "Русичей". Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky), задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США. &lt;…&gt; Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека", — говорится в сообщении канала.Группа "Русич" в 2014-2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению властей Евросоюза, она связана с ЧВК "Вагнер".Утверждается, что уроженец Ленинграда 1987 года рождения "подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015-го в Луганской и Донецкой областях".Дело Петровского сегодня рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.Минфин США 15 сентября 2022 года включил Петровского в очередной санкционный список.
https://ria.ru/20230824/opaseniya-1892005281.html
финляндия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, сша, киев, евросоюз
В мире, Финляндия, США, Киев, Евросоюз
В Финляндии задержали одного из лидеров группы "Русич", сообщили СМИ

Ilta-Sanomat: в Финляндии задержали лидера группы "Русич" Петровского

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 авг — РИА Новости. В Финляндии задержали 36-летнего гражданина России Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", утверждают телеканал MTV3 и газета Ilta-Sanomat.
"В Финляндии арестован один из руководителей "Русичей". Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky), задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США. <…> Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека", — говорится в сообщении канала.
Группа "Русич" в 2014-2015 годах принимала участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению властей Евросоюза, она связана с ЧВК "Вагнер".
Утверждается, что уроженец Ленинграда 1987 года рождения "подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015-го в Луганской и Донецкой областях".
Дело Петровского сегодня рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.
Минфин США 15 сентября 2022 года включил Петровского в очередной санкционный список.
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Польша еще сильнее опасается "Вагнера" после возможной гибели Пригожина
24 августа, 15:09
 
В миреФинляндияСШАКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала