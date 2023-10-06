https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900847198.html

Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.10.2023

Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении

Интенсивность ударов артиллерии и авиации ВС РФ по украинским силам на краснолиманском направлении возросла на всем участке фронта, от Сватово на юго-западе и... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T07:33

2023-10-06T07:33

2023-10-06T07:33

специальная военная операция на украине

россия

сватово

лисичанск

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Интенсивность ударов артиллерии и авиации ВС РФ по украинским силам на краснолиманском направлении возросла на всем участке фронта, от Сватово на юго-западе и до Лисичанска на северо-западе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск. Также возросли удары армейской авиации и тяжелых огнеметных систем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что огневые поражения наносятся противнику равномерно и регулярно по всему этому участку фронта, как днем, так и ночью. Минобороны РФ в четверг сообщало, что потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1900842044.html

россия

сватово

лисичанск

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россия, сватово, лисичанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф