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Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.10.2023
Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
Интенсивность ударов артиллерии и авиации ВС РФ по украинским силам на краснолиманском направлении возросла на всем участке фронта, от Сватово на юго-западе и... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T07:33
2023-10-06T07:33
2023-10-06T07:33
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Интенсивность ударов артиллерии и авиации ВС РФ по украинским силам на краснолиманском направлении возросла на всем участке фронта, от Сватово на юго-западе и до Лисичанска на северо-западе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "От юго-запада Сватово и до северо-запада Лисичанска резко возросли артиллерийские обстрелы украинских позиций со стороны наших войск. Также возросли удары армейской авиации и тяжелых огнеметных систем", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что огневые поражения наносятся противнику равномерно и регулярно по всему этому участку фронта, как днем, так и ночью. Минобороны РФ в четверг сообщало, что потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 человек убитыми и ранеными.
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россия, сватово, лисичанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сватово, Лисичанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о ударах по ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко: войска активно атакуют ВСУ на всем участке Краснолиманского направления