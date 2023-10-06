https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html

Нефть, атом, "оборонка". О чем договорились президенты России и Узбекистана

Нефть, атом, "оборонка". О чем договорились президенты России и Узбекистана - РИА Новости, 06.10.2023

Нефть, атом, "оборонка". О чем договорились президенты России и Узбекистана

Владимир Путин провел переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, находящимся в России с трехдневным визитом. Обсудили достижения в двусторонних отношениях и обозначили... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:30

2023-10-06T19:30

2023-10-06T19:52

россия

узбекистан

москва

владимир путин

шавкат мирзиеев

михаил мишустин

шос

брикс

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Владимир Путин провел переговоры с Шавкатом Мирзиеевым, находящимся в России с трехдневным визитом. Обсудили достижения в двусторонних отношениях и обозначили их перспективы. О главном — в материале РИА Новости."Надо кооперироваться"Президенты России и Узбекистана поддерживают регулярные контакты как на двусторонней основе, так и в рамках международных площадок. В мае 2023-го Мирзиеев приезжал в Москву на День Победы. В июле участвовал в онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): Узбекистан — первая страна, присоединившаяся к "Пятерке" (Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан). Ташкент активен в формате БРИКС+, имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Нынешний трехдневный визит Мирзиеева — первый после его переизбрания в июле. Программу подготовили насыщенную. Пятого октября президент Узбекистана посетил Казань, где с ним общались министр промышленности и торговли Денис Мантуров и раис Татарстана Рустам Минниханов. В Москве глава азиатской республики возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а затем провел переговоры с премьером Михаилом Мишустиным."Наши двусторонние отношения поднялись на такой уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. За последние годы мы достигли многого благодаря политической воле и Владимира Владимировича (Путина), и моей. По всем направлениям нашего сотрудничества идет прогресс", — отметил Мирзиеев. И он, и Мишустин подтвердили устремления Ташкента и Москвы к дальнейшему взаимодействию в различных сферах — от экономики до образования. "У нас серьезные намерения в кооперации с Россией. Потому что в это сложное время нам надо кооперироваться", — подчеркнул гость.Нет нерешенных вопросовРоссийский президент, недавно вернувшийся с сочинского форума клуба "Валдай", принял коллегу в Кремле."Наши отношения развиваются весьма успешно, и мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических", — сказал Путин, поблагодарив Мирзиеева за личный вклад в межгосударственные связи. "Начать, наверное, нужно с экономики: у нас за прошлый год рост товарооборота составил 26 процентов, а за первые полгода, за семь месяцев текущего года — уже 14,4 процента. <…> У нас есть взаимодействие и по другим, весьма чувствительным направлениям, об этом поговорим подробно в узком составе", — подчеркнул российский лидер. И напомнил, что вскоре снова встретится с Мирзиеевым — на саммите СНГ в Киргизии, назначенном на 13 октября.Глава Узбекистана, в свою очередь, отметил беспрецедентный уровень сотрудничества: "У нас нет ни одного нерешенного вопроса". Что касается увеличения товарооборота, то оценки и прогнозы Ташкента оптимистичные. "Такого роста у нас не было. Думаем, по итогам года будет 12 миллиардов (долларов). В среднем мы каждый год на 20 процентов растем. И если мы такими темпами продолжим, через два-три года дойдем до 20 миллиардов, о которых мы договаривались. И я думаю, что этот результат на самом деле реален", — указал Мирзиеев.Первая часть переговоров прошла в условно узком составе — только президенты, их помощники, главы МИД и заместители премьер-министров. Потом обсуждение продолжилось в расширенном формате.Только впередПутин и Мирзиеев подписали ряд двусторонних документов и выступили с совместным заявлением.По словам российского лидера, переговоры получились содержательными, "была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации". Президент отметил усиление влияния национальной валюты: "Доля рубля в двусторонних взаиморасчетах России и Узбекистана между коммерческими компаниями достигла 47,5 процента". И сообщил, что уже 7 октября примет участие в запуске поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Хорошие перспективы и в сферах гидроэнергетики и мирного атома. Кроме того, изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом". В целом же "прорабатываются и находятся в начальной стадии реализации порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в 28 миллиардов долларов", уточнил глава государства."Приоритетное внимание (в двусторонних отношениях) будет и впредь уделяться предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций, снижению конфликтного потенциала и политико-дипломатическому реагированию на различные вызовы и угрозы", — говорится в совместной декларации.Особое внимание уделяется укреплению экономических связей. В частности, подписали межправительственные соглашения о расширении сотрудничества в поставках нефти и по вопросам перевозки нефтепродуктов железнодорожным транспортом."Продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений", — сказано в заявлении. Сотрудничество в транспортной сфере ориентируется на повышение эффективности действующих коридоров посредством формирования конкурентоспособных тарифов на перевозки грузов и создание новых транзитных маршрутов на направлениях Каспийского региона, Южной и Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива.Также предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере и военно-технической области — на основе существующих и перспективных договоров.Затронули и идеологические вопросы. Москва и Ташкент намерены и впредь противодействовать попыткам фальсификации истории, пересмотру итогов Второй мировой войны. "Стороны осуждают любые действия, направленные на осквернение религиозных объектов, священных книг и святынь, мест отправления культа и захоронений", — подчеркивает декларация.Страны продолжат укреплять связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в рамках СНГ и ШОС. И с учетом председательства России в 2023-м в ЕАЭС активизируют взаимовыгодное сотрудничество с участием членов этого союза.Президент Мирзиеев пригласил коллегу в гости с ответным визитом — в Кремле это приняли с благодарностью. О возможной дате поездки пока не сообщали.

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