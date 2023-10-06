https://ria.ru/20231006/smi-1900922544.html

Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае"

Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023

Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае"

Российский ядерный потенциал, авиакатастрофа с самолетом основателя группы "Вангер" Евгения Пригожина и многовекторность мирового развития - три эти темы... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:02

2023-10-06T13:02

2023-10-06T13:02

россия

украина

сша

владимир путин

евгений пригожин

александр бастрыкин

чернобыльская аэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский ядерный потенциал, авиакатастрофа с самолетом основателя группы "Вангер" Евгения Пригожина и многовекторность мирового развития - три эти темы привлекли больше всего внимания западных СМИ в выступлении президента РФ Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Буревестник" Целый ряд западных СМИ обратил внимание на слова Путина о крылатой ракете "Буревестник". Американская газета New York Times опубликовала статью с ярким заголовком: "Путин заявил, что Россия провела успешное испытание ракеты с ядерной установкой". При этом издание отметило, что президент РФ не раскрыл детали о проведении испытания, в частности, не упомянул дальность полета ракеты. Итальянская газета Corriere della Sera тоже обратила внимание на успешное испытание "Буревестника", а также на слова лидера РФ о том, что применение ядерного оружия Москвой возможно исключительно в двух случаях - при нападении на территорию РФ и угрозе существованию страны. Старейшая ежедневная французская газета Figaro опубликовала статью под громким заголовком: "Путин держит палец на ядерном спусковом крючке". Она полагает, что президент РФ "умножил свои предупреждения Западу". Испанская газета Pais посвятила речи Путина несколько заметок. В частности, издание обратило внимание на слова Путина по ядерной тематике и сделало вывод, что он пока исключил ядерный удар по Украине. Каталонская газета Periódico выделила из речи Путина высказывания о том, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории не оставит противнику шансов на выживание. Британские СМИ также не обошли стороной заявления о ядерном потенциале РФ. По мнению газеты Guardian, Путин усиливает "ядерную риторику", а Daily Mail назвала "Буревестник" "Летающим Чернобылем", а саму речь "антиамериканской". Гибель Пригожина Другой темой, на которую обратили внимания западные СМИ в выступлении Путина, стала гибель основателя группы "Вагнер". Такие СМИ, как американские издания New York Times, Washington Post и британский телеканал Sky News, приводят слова лидера РФ о том, что, по данным руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, внешнего воздействия на самолет Пригожина не было. Они также не обошли стороной слова Путина о том, что экспертиза на алкоголь и наркотики у людей, погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, не проводилась, хотя в компании основателя "Вагнера" в Петербурге ФСБ обнаружила пять килограммов кокаина. Вызов глобализации Авторитетное итальянское издание La Stampa обратило внимание на слова президента РФ о том, что НАТО - это инструмент внешней политики США, и о причинах конфликта на Украине. Кроме того, газета увидела в заявлении Путина намек на то, что США воспользовались ситуацией в экономической сфере, навязав другим странам дорогостоящие энергоносители. Испанская Pais полагает, что президент РФ намерен "бороться с глобализацией", а также увидела в его словах призыв "построить новый мир, разделенный на государства-цивилизации". В латиноамериканском регионе ожидаемо привлекли внимание слова Путина о конце эпохи колониального владычества. В частности, телеканал Telesur с главным офисом в Каракасе привел слова Путина о том, что США создали гегемонию и внедряют свои правила так, как им удобно. Французская газета Parisien наибольший акцент сделала на том, что миссия России заключается в построении "нового мира". Она также отметила, что Путин обвинил Запад в "демонизации" Китая и создании враждебной среды для мусульман.

https://ria.ru/20231005/putin-1900826706.html

https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900807865.html

https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900807110.html

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россия, украина, сша, владимир путин, евгений пригожин, александр бастрыкин, чернобыльская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"