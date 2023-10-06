https://ria.ru/20231006/smi-1900922544.html
Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае"
Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае" - РИА Новости, 06.10.2023
Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае"
Российский ядерный потенциал, авиакатастрофа с самолетом основателя группы "Вангер" Евгения Пригожина и многовекторность мирового развития - три эти темы... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:02
2023-10-06T13:02
2023-10-06T13:02
россия
украина
сша
владимир путин
евгений пригожин
александр бастрыкин
чернобыльская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский ядерный потенциал, авиакатастрофа с самолетом основателя группы "Вангер" Евгения Пригожина и многовекторность мирового развития - три эти темы привлекли больше всего внимания западных СМИ в выступлении президента РФ Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Буревестник" Целый ряд западных СМИ обратил внимание на слова Путина о крылатой ракете "Буревестник". Американская газета New York Times опубликовала статью с ярким заголовком: "Путин заявил, что Россия провела успешное испытание ракеты с ядерной установкой". При этом издание отметило, что президент РФ не раскрыл детали о проведении испытания, в частности, не упомянул дальность полета ракеты. Итальянская газета Corriere della Sera тоже обратила внимание на успешное испытание "Буревестника", а также на слова лидера РФ о том, что применение ядерного оружия Москвой возможно исключительно в двух случаях - при нападении на территорию РФ и угрозе существованию страны. Старейшая ежедневная французская газета Figaro опубликовала статью под громким заголовком: "Путин держит палец на ядерном спусковом крючке". Она полагает, что президент РФ "умножил свои предупреждения Западу". Испанская газета Pais посвятила речи Путина несколько заметок. В частности, издание обратило внимание на слова Путина по ядерной тематике и сделало вывод, что он пока исключил ядерный удар по Украине. Каталонская газета Periódico выделила из речи Путина высказывания о том, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории не оставит противнику шансов на выживание. Британские СМИ также не обошли стороной заявления о ядерном потенциале РФ. По мнению газеты Guardian, Путин усиливает "ядерную риторику", а Daily Mail назвала "Буревестник" "Летающим Чернобылем", а саму речь "антиамериканской". Гибель Пригожина Другой темой, на которую обратили внимания западные СМИ в выступлении Путина, стала гибель основателя группы "Вагнер". Такие СМИ, как американские издания New York Times, Washington Post и британский телеканал Sky News, приводят слова лидера РФ о том, что, по данным руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, внешнего воздействия на самолет Пригожина не было. Они также не обошли стороной слова Путина о том, что экспертиза на алкоголь и наркотики у людей, погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, не проводилась, хотя в компании основателя "Вагнера" в Петербурге ФСБ обнаружила пять килограммов кокаина. Вызов глобализации Авторитетное итальянское издание La Stampa обратило внимание на слова президента РФ о том, что НАТО - это инструмент внешней политики США, и о причинах конфликта на Украине. Кроме того, газета увидела в заявлении Путина намек на то, что США воспользовались ситуацией в экономической сфере, навязав другим странам дорогостоящие энергоносители. Испанская Pais полагает, что президент РФ намерен "бороться с глобализацией", а также увидела в его словах призыв "построить новый мир, разделенный на государства-цивилизации". В латиноамериканском регионе ожидаемо привлекли внимание слова Путина о конце эпохи колониального владычества. В частности, телеканал Telesur с главным офисом в Каракасе привел слова Путина о том, что США создали гегемонию и внедряют свои правила так, как им удобно. Французская газета Parisien наибольший акцент сделала на том, что миссия России заключается в построении "нового мира". Она также отметила, что Путин обвинил Запад в "демонизации" Китая и создании враждебной среды для мусульман.
https://ria.ru/20231005/putin-1900826706.html
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html
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россия, украина, сша, владимир путин, евгений пригожин, александр бастрыкин, чернобыльская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Александр Бастрыкин, Чернобыльская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Валдай, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский ядерный потенциал, авиакатастрофа с самолетом основателя группы "Вангер" Евгения Пригожина и многовекторность мирового развития - три эти темы привлекли больше всего внимания западных СМИ в выступлении президента РФ Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине
и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка.
Эксперты оценили речь Путина на "Валдае"
Целый ряд западных СМИ обратил внимание на слова Путина о крылатой ракете "Буревестник". Американская газета New York Times опубликовала статью с ярким заголовком: "Путин заявил, что Россия провела успешное испытание ракеты с ядерной установкой". При этом издание отметило, что президент РФ не раскрыл детали о проведении испытания, в частности, не упомянул дальность полета ракеты.
Итальянская газета Corriere della Sera тоже обратила внимание на успешное испытание "Буревестника", а также на слова лидера РФ о том, что применение ядерного оружия Москвой
возможно исключительно в двух случаях - при нападении на территорию РФ и угрозе существованию страны.
Старейшая ежедневная французская газета Figaro опубликовала статью под громким заголовком: "Путин держит палец на ядерном спусковом крючке". Она полагает, что президент РФ "умножил свои предупреждения Западу".
Испанская газета Pais посвятила речи Путина несколько заметок. В частности, издание обратило внимание на слова Путина по ядерной тематике и сделало вывод, что он пока исключил ядерный удар по Украине.
Каталонская газета Periódico выделила из речи Путина высказывания о том, что ответ РФ на ядерный удар по ее территории не оставит противнику шансов на выживание.
Британские СМИ также не обошли стороной заявления о ядерном потенциале РФ. По мнению газеты Guardian, Путин усиливает "ядерную риторику", а Daily Mail назвала "Буревестник" "Летающим Чернобылем
", а саму речь "антиамериканской".
В США забили тревогу из-за испытания крылатой ракеты "Буревестник"
Другой темой, на которую обратили внимания западные СМИ в выступлении Путина, стала гибель основателя группы "Вагнер".
Такие СМИ, как американские издания New York Times, Washington Post и британский телеканал Sky News, приводят слова лидера РФ о том, что, по данным руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина
, внешнего воздействия на самолет Пригожина не было.
Они также не обошли стороной слова Путина о том, что экспертиза на алкоголь и наркотики у людей, погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, не проводилась, хотя в компании основателя "Вагнера" в Петербурге ФСБ
обнаружила пять килограммов кокаина.
В телах погибших при крушении самолета Пригожина нашли фрагменты гранат
Авторитетное итальянское издание La Stampa обратило внимание на слова президента РФ о том, что НАТО
- это инструмент внешней политики США
, и о причинах конфликта на Украине. Кроме того, газета увидела в заявлении Путина намек на то, что США воспользовались ситуацией в экономической сфере, навязав другим странам дорогостоящие энергоносители.
Испанская Pais полагает, что президент РФ намерен "бороться с глобализацией", а также увидела в его словах призыв "построить новый мир, разделенный на государства-цивилизации".
В латиноамериканском регионе ожидаемо привлекли внимание слова Путина о конце эпохи колониального владычества. В частности, телеканал Telesur с главным офисом в Каракасе
привел слова Путина о том, что США создали гегемонию и внедряют свои правила так, как им удобно.
Французская газета Parisien наибольший акцент сделала на том, что миссия России заключается в построении "нового мира". Она также отметила, что Путин обвинил Запад в "демонизации" Китая
и создании враждебной среды для мусульман.
Путин ответил на вопрос о конце спецоперации