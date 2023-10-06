https://ria.ru/20231006/skandal-1901088618.html
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:47
2023-10-06T23:47
2023-10-06T23:47
в мире
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джорджа мелони
эммануэль макрон
евросоюз
риши сунак
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде на этой неделе, передает агентство Блумберг. По информации агентства, Макрон и Мелони в ходе саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком, посвященную вопросу миграции. "Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", - передает агентство со ссылкой на информированные источники. По словам одного дипломата из ЕС, многие люди в блоке обеспокоены нынешним количеством мигрантов. Однако, как отмечает агентство, многие лидеры предпочитают не заниматься этим вопросом, потому что тема миграции губительна для политической карьеры. Саммит в Гранаде прошел 5-6 октября, на нем обсуждался, в том числе, вопрос расширения Европейского союза и его последствия, но достичь согласия по этому вопросу не удалось. Также лидеры ЕС не смогли согласовать общую позицию по миграции для декларации по итогам саммита.
https://ria.ru/20231006/es-1900900025.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, франция, италия, испания, джорджа мелони, эммануэль макрон, евросоюз, риши сунак
В мире, Франция, Италия, Испания, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Риши Сунак
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Блумберг: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал из-за миграции