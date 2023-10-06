Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/skandal-1901088618.html
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T23:47
2023-10-06T23:47
в мире
франция
италия
испания
джорджа мелони
эммануэль макрон
евросоюз
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде на этой неделе, передает агентство Блумберг. По информации агентства, Макрон и Мелони в ходе саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком, посвященную вопросу миграции. "Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", - передает агентство со ссылкой на информированные источники. По словам одного дипломата из ЕС, многие люди в блоке обеспокоены нынешним количеством мигрантов. Однако, как отмечает агентство, многие лидеры предпочитают не заниматься этим вопросом, потому что тема миграции губительна для политической карьеры. Саммит в Гранаде прошел 5-6 октября, на нем обсуждался, в том числе, вопрос расширения Европейского союза и его последствия, но достичь согласия по этому вопросу не удалось. Также лидеры ЕС не смогли согласовать общую позицию по миграции для декларации по итогам саммита.
https://ria.ru/20231006/es-1900900025.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
франция
италия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, италия, испания, джорджа мелони, эммануэль макрон, евросоюз, риши сунак
В мире, Франция, Италия, Испания, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Риши Сунак
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал

Блумберг: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал из-за миграции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде на этой неделе, передает агентство Блумберг.
По информации агентства, Макрон и Мелони в ходе саммита согласились провести встречу с британским премьером Риши Сунаком, посвященную вопросу миграции.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
СМИ оценили итоги встречи глав ЕС в испанской Гранаде
Вчера, 12:00
"Премьер-министр Испании Педро Санчес счел, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", - передает агентство со ссылкой на информированные источники.
По словам одного дипломата из ЕС, многие люди в блоке обеспокоены нынешним количеством мигрантов. Однако, как отмечает агентство, многие лидеры предпочитают не заниматься этим вопросом, потому что тема миграции губительна для политической карьеры.
Саммит в Гранаде прошел 5-6 октября, на нем обсуждался, в том числе, вопрос расширения Европейского союза и его последствия, но достичь согласия по этому вопросу не удалось. Также лидеры ЕС не смогли согласовать общую позицию по миграции для декларации по итогам саммита.
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
"Райский сад" достанется нелегалам
18 сентября, 08:00
 
В миреФранцияИталияИспанияДжорджа МелониЭммануэль МакронЕвросоюзРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала