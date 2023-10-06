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"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен - РИА Новости, 06.10.2023
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02:07 06.10.2023 (обновлено: 11:26 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/skandal-1900838741.html
"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен
"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен - РИА Новости, 06.10.2023
"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен
Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T02:07
2023-10-06T11:26
в мире
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
евросовет
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.&quot;В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины&quot;, — отметили в материале.Ранее Мишель рассказал немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году."В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", — резюмировали журналисты.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
https://ria.ru/20231004/rossiya-1900347935.html
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в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, украина
В мире, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет, Украина
"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен

Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за слов о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.
«

"В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины", — отметили в материале.

Ранее Мишель рассказал немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.
В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.
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"В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", — резюмировали журналисты.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.
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В миреШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвросоветУкраина
 
 
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