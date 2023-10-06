https://ria.ru/20231006/skandal-1900838741.html

"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен

"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен - РИА Новости, 06.10.2023

"Борьба за власть". В Европе разгорелся скандал с фон дер Ляйен

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T02:07

2023-10-06T02:07

2023-10-06T11:26

в мире

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

евросовет

украина

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel."В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины", — отметили в материале.Ранее Мишель рассказал немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году."В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", — резюмировали журналисты.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате, и назвала присоединение к ЕС новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом она не назвала никаких конкретных сроков расширения Евросоюза и принятия в его состав Украины.

https://ria.ru/20231004/rossiya-1900347935.html

https://ria.ru/20231005/evrosoyuz-1900721934.html

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Максим Горбачев

в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, украина