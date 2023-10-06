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Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 06.10.2023
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15:26 06.10.2023 (обновлено: 15:28 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/samolety-1900970839.html
Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета
Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета - РИА Новости, 06.10.2023
Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета
Российские истребители за неделю уничтожили два украинских штурмовика Су-25, а также истребители МиГ-29 и Су-27, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:26
2023-10-06T15:28
россия
воздушно-космические силы россии
миг-29
су-27
су-25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские истребители за неделю уничтожили два украинских штурмовика Су-25, а также истребители МиГ-29 и Су-27, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой народной республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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россия, воздушно-космические силы россии, миг-29, су-27, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Россия, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Су-27, Су-25, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российская армия за неделю уничтожила четыре украинских военных самолета

Минобороны: за неделю уничтожены Су-27, МиГ-29 и два Су-25 украинской армии

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские истребители за неделю уничтожили два украинских штурмовика Су-25, а также истребители МиГ-29 и Су-27, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Солдатское Днепропетровской области, Сергеевка и Клещеевка Донецкой народной республики, а также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25", - говорится в сводке.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29Су-27Су-25БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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