https://ria.ru/20231006/rusofobiya-1900844440.html

В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию

В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию - РИА Новости, 06.10.2023

В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию

Американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T06:30

2023-10-06T06:30

2023-10-06T06:30

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русофобия в Британской империи еще более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", — считает ученый.По мнению Сакса, именно под влиянием Британской империи русофобия пустила глубокие корни в американской культуре.Профессор добавил, что сами британцы до сих пор мыслят себя империей, из-за чего с энтузиазмом воспринимают любую войну с Россией. Он отметил, что именно в Великобритании горячо приветствовали украинское контрнаступление, которое закончилось с большими потерями ВСУ."Ненависть к России их ослепляет", — заключил Сакс.Ранее похожее мнение о политиках в Лондоне высказывал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он заявил, что Великобритания на протяжении многих веков была геополитическим противником России. По мнению Нарышкина, просторечная фраза "англичанка гадит" остается актуальной и в наши дни.

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в мире, россия, великобритания, вооруженные силы украины, колумбийский университет