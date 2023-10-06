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В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/rusofobiya-1900844440.html
В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию
В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию - РИА Новости, 06.10.2023
В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию
Американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T06:30
2023-10-06T06:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
великобритания
вооруженные силы украины
колумбийский университет
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Русофобия в Британской империи еще более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", — считает ученый.По мнению Сакса, именно под влиянием Британской империи русофобия пустила глубокие корни в американской культуре.Профессор добавил, что сами британцы до сих пор мыслят себя империей, из-за чего с энтузиазмом воспринимают любую войну с Россией. Он отметил, что именно в Великобритании горячо приветствовали украинское контрнаступление, которое закончилось с большими потерями ВСУ."Ненависть к России их ослепляет", — заключил Сакс.Ранее похожее мнение о политиках в Лондоне высказывал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он заявил, что Великобритания на протяжении многих веков была геополитическим противником России. По мнению Нарышкина, просторечная фраза "англичанка гадит" остается актуальной и в наши дни.
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в мире, россия, великобритания, вооруженные силы украины, колумбийский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Колумбийский университет
В США рассказали, где больше всего ненавидят Россию

Профессор Сакс: американская русофобия берет свое начало в Британской империи

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американцы унаследовали свою русофобию от Британской империи, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Русофобия в Британской империи еще более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее", — считает ученый.
По мнению Сакса, именно под влиянием Британской империи русофобия пустила глубокие корни в американской культуре.
Профессор добавил, что сами британцы до сих пор мыслят себя империей, из-за чего с энтузиазмом воспринимают любую войну с Россией. Он отметил, что именно в Великобритании горячо приветствовали украинское контрнаступление, которое закончилось с большими потерями ВСУ.
«
"Ненависть к России их ослепляет", — заключил Сакс.
Ранее похожее мнение о политиках в Лондоне высказывал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он заявил, что Великобритания на протяжении многих веков была геополитическим противником России. По мнению Нарышкина, просторечная фраза "англичанка гадит" остается актуальной и в наши дни.
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3 октября, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВеликобританияВооруженные силы УкраиныКолумбийский университет
 
 
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