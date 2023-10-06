https://ria.ru/20231006/rossiya-1900849536.html
Спрос на IT-курсы в России вырос почти в пять раз за год
Спрос на IT-курсы в России вырос почти в пять раз за год - РИА Новости, 06.10.2023
Спрос на IT-курсы в России вырос почти в пять раз за год
Спрос на IT и бизнес-курсы в России в третьем квартале вырос почти в 5 раз за год, в свою очередь большой популярностью пользуются и репетиторы по школьным... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:17
2023-10-06T08:17
2023-10-06T08:18
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авито
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спрос на IT и бизнес-курсы в России в третьем квартале вырос почти в 5 раз за год, в свою очередь большой популярностью пользуются и репетиторы по школьным предметам и иностранному языку, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Услуги" на основе собственных данных. "Спрос на услуги в категории "Обучение и курсы" на "Авито Услугах" вырос на 34% год к году, предложение - также на 34%. По-прежнему наибольшей популярностью пользуются репетиторы по школьным предметам (+30%) и иностранным языкам (+28%). Повышение интереса объясняется тем, что родители школьников начинают искать специалистов еще до начала учебного года. Также лидируют бизнес-курсы, курсы IT (+380% год к году) и по профессиональной подготовке (+15%)", - говорится в исследовании. Там отмечается, что, помимо образовательных курсов, на сервисе также вырос спрос на услуги в сфере красоты - на 47%, а количество объявлений от специалистов выросло на четверть по сравнению с третьим кварталом прошлого года. По данным аналитиков, средняя цена на маникюр и укладку бровей составила от 1,5 тысячи рублей, а на наращивание ресниц - от 2 тысяч рублей. Одновременно за аналогичный период увеличились запросы на организацию мероприятий - на 54%. По словам аналитиков, положительная динамика роста спроса в основном связана с активным свадебным сезоном, который пришелся на летнее время.
https://ria.ru/20231002/professiya-1899970561.html
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россия, it-компании, бизнес, экономика, авито
Россия, IT-компании, Бизнес, Экономика, Авито
Спрос на IT-курсы в России вырос почти в пять раз за год
Авито: спрос на IT и бизнес-курсы в РФ в третьем квартале вырос почти в 5 раз
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Спрос на IT и бизнес-курсы в России в третьем квартале вырос почти в 5 раз за год, в свою очередь большой популярностью пользуются и репетиторы по школьным предметам и иностранному языку, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Услуги
" на основе собственных данных.
"Спрос на услуги в категории "Обучение и курсы" на "Авито Услугах" вырос на 34% год к году, предложение - также на 34%. По-прежнему наибольшей популярностью пользуются репетиторы по школьным предметам (+30%) и иностранным языкам (+28%). Повышение интереса объясняется тем, что родители школьников начинают искать специалистов еще до начала учебного года. Также лидируют бизнес-курсы, курсы IT (+380% год к году) и по профессиональной подготовке (+15%)", - говорится в исследовании.
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Там отмечается, что, помимо образовательных курсов, на сервисе также вырос спрос на услуги в сфере красоты - на 47%, а количество объявлений от специалистов выросло на четверть по сравнению с третьим кварталом прошлого года. По данным аналитиков, средняя цена на маникюр и укладку бровей составила от 1,5 тысячи рублей, а на наращивание ресниц - от 2 тысяч рублей.
Одновременно за аналогичный период увеличились запросы на организацию мероприятий - на 54%. По словам аналитиков, положительная динамика роста спроса в основном связана с активным свадебным сезоном, который пришелся на летнее время.
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