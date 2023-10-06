Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России
РЭО: раздельный сбор мусора доступен 59,7% населения РФ в 77 регионах
© iStock.com / MadrollyМусорный контейнер
© iStock.com / Madrolly
Мусорный контейнер. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Услуга раздельного сбора бытовых отходов по итогам первой половины 2023 года стала доступна для 59,7% населения России в 77 регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
"РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) охвачено 59,7% населения (плюс 3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 миллиона человек", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.
Он также отметил, что по итогам первого полугодия для раздельного накопления в стране оборудовано 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнерами.
По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, самый высокий процент охвата населения отмечается в Центральном федеральном округе - 83,2%, самый низкий в Северо-Кавказском федеральном округе - 41,2%. Переход на раздельное накопление отходов завершен в 149 из 174 городов России с населением более 100 тысяч человек.
В 2023 году возможность разделять отходы появилась у жителей Севастополя, Томска, Арзамаса Нижегородской области, Ялты Республики Крым, Мурино Ленинградской области, Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа, Михайловска Ставропольского края и Уссурийска Приморского края.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.