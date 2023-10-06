https://ria.ru/20231006/rf-1900948912.html

Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России

Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России - РИА Новости, 06.10.2023

Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России

Услуга раздельного сбора бытовых отходов по итогам первой половины 2023 года стала доступна для 59,7% населения России в 77 регионах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:32

2023-10-06T14:32

2023-10-06T14:32

общество

россия

северо-кавказский федеральный округ

севастополь

денис буцаев

российский экологический оператор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891290081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_709efe7c9cd88f0eacb6df6ca5730d4b.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Услуга раздельного сбора бытовых отходов по итогам первой половины 2023 года стала доступна для 59,7% населения России в 77 регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. "РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) охвачено 59,7% населения (плюс 3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 миллиона человек", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. Он также отметил, что по итогам первого полугодия для раздельного накопления в стране оборудовано 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнерами. По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, самый высокий процент охвата населения отмечается в Центральном федеральном округе - 83,2%, самый низкий в Северо-Кавказском федеральном округе - 41,2%. Переход на раздельное накопление отходов завершен в 149 из 174 городов России с населением более 100 тысяч человек. В 2023 году возможность разделять отходы появилась у жителей Севастополя, Томска, Арзамаса Нижегородской области, Ялты Республики Крым, Мурино Ленинградской области, Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа, Михайловска Ставропольского края и Уссурийска Приморского края. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893388899.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, севастополь, денис буцаев, российский экологический оператор