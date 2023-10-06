Рейтинг@Mail.ru
Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/rf-1900948912.html
Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России
Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России - РИА Новости, 06.10.2023
Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России
Услуга раздельного сбора бытовых отходов по итогам первой половины 2023 года стала доступна для 59,7% населения России в 77 регионах, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:32
2023-10-06T14:32
общество
россия
северо-кавказский федеральный округ
севастополь
денис буцаев
российский экологический оператор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891290081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_709efe7c9cd88f0eacb6df6ca5730d4b.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Услуга раздельного сбора бытовых отходов по итогам первой половины 2023 года стала доступна для 59,7% населения России в 77 регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора. "РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) охвачено 59,7% населения (плюс 3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 миллиона человек", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева. Он также отметил, что по итогам первого полугодия для раздельного накопления в стране оборудовано 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнерами. По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, самый высокий процент охвата населения отмечается в Центральном федеральном округе - 83,2%, самый низкий в Северо-Кавказском федеральном округе - 41,2%. Переход на раздельное накопление отходов завершен в 149 из 174 городов России с населением более 100 тысяч человек. В 2023 году возможность разделять отходы появилась у жителей Севастополя, Томска, Арзамаса Нижегородской области, Ялты Республики Крым, Мурино Ленинградской области, Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа, Михайловска Ставропольского края и Уссурийска Приморского края. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893388899.html
россия
северо-кавказский федеральный округ
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891290081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac3669922524b35bba6ff39478797a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, севастополь, денис буцаев, российский экологический оператор
Общество, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Севастополь, Денис Буцаев, Российский экологический оператор
Раздельный сбор мусора стал доступен почти 60 процентам населения России

РЭО: раздельный сбор мусора доступен 59,7% населения РФ в 77 регионах

© iStock.com / MadrollyМусорный контейнер
Мусорный контейнер - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© iStock.com / Madrolly
Мусорный контейнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Услуга раздельного сбора бытовых отходов по итогам первой половины 2023 года стала доступна для 59,7% населения России в 77 регионах, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.
"РЭО провел мониторинг, в ходе которого было выявлено, что в целом по России раздельным накоплением ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) охвачено 59,7% населения (плюс 3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, это 87,4 миллиона человек", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.
Он также отметил, что по итогам первого полугодия для раздельного накопления в стране оборудовано 204 тысячи контейнерных площадок с 358 тысячами контейнерами.
По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, самый высокий процент охвата населения отмечается в Центральном федеральном округе - 83,2%, самый низкий в Северо-Кавказском федеральном округе - 41,2%. Переход на раздельное накопление отходов завершен в 149 из 174 городов России с населением более 100 тысяч человек.
В 2023 году возможность разделять отходы появилась у жителей Севастополя, Томска, Арзамаса Нижегородской области, Ялты Республики Крым, Мурино Ленинградской области, Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа, Михайловска Ставропольского края и Уссурийска Приморского края.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК "Российский экологический оператор" – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
Березовая роща - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе
31 августа, 13:58
 
ОбществоРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округСевастопольДенис БуцаевРоссийский экологический оператор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала