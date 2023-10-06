https://ria.ru/20231006/programma-1900994563.html
Путин и Мирзиеев примут программу культурного сотрудничества
Путин и Мирзиеев примут программу культурного сотрудничества - РИА Новости, 06.10.2023
Путин и Мирзиеев примут программу культурного сотрудничества
Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:38
2023-10-06T16:38
2023-10-06T17:18
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ТАШКЕНТ, 6 окт – РИА Новости. Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева.Мирзиеев 5-7 октября находится с официальным визитом в России. В Кремле состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в узком формате."Лидеры двух государств условились принять насыщенную программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы", - говорится в сообщении.Президенты также дали высокую оценку разноплановому культурно-гуманитарному сотрудничеству. В частности, организованы важные культурные мероприятия: премьера национального балета "Лазги" в Москве, Дни узбекского кино, мероприятия проекта "Русские сезоны" в Узбекистане.
https://ria.ru/20231006/tovarooborot-1900955821.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, москва, в мире
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Москва, В мире, Культура
Путин и Мирзиеев примут программу культурного сотрудничества
Путин и Мирзиеев договорились принять программу культурного сотрудничества