Запад одобряет принципы Путина, но не хочет диалога с Россией, заявили в ЕП
Депутат ЕП: Запад принимает принципы Путина, но отказывается от переговоров с РФ
Владимир Путин
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Названные президентом России Владимиром Путиным шесть принципов, к которым стремится РФ и к соблюдению которых призывает остальных, совершенно приемлемы для всех, однако проблема заключается в отказе Запада вести с Москвой переговоры, считает депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Накануне Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие.
"Представленные Владимиром Путиным шесть принципов приемлемы для всех… Кто может не согласиться с такими принципами? Однако проблема заключается в том, что три игрока на стороне Запада – США, европейцы и Зеленский – полностью парализованы из-за своей начальной ошибки, когда они отказались даже разговаривать с Россией. Они заложники этой начальной ошибки и своих решений по вопросу конфликта на Украине", - сказал Мариани РИА Новости.
По его мнению, позиция Запада может измениться только после проведения выборов в Европарламент в июне 2024 года или после выборов нового президента США в ноябре того же года. До этого Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен "никогда не признает свою дорогостоящую ошибку", это же можно сказать и о действующей администрации США, добавил эксперт.
Что касается Владимира Зеленского и его правительства, то контролировать их уже невозможно и запросы Украины продолжают расти изо дня в день, отметил он.
Евродепутат сравнил Евросоюз с "пьяницей, которого полностью парализовало". Европа обещает Киеву 300 миллиардов евро на восстановление и намерена организовать производство вооружений на Украине, однако вместе с этим сами ЕС и США "застенчиво" заявляют о том, что поставлять им больше нечего, поскольку их собственные арсеналы истощены, объяснил Мариани.
Таким образом, по словам собеседника агентства, правительства западных стран являются заложниками своей же позиции, и изменить ситуацию в ближайшее время сможет только непредвиденный кризис. При этом, отмечает он, среди обычных жителей ЕС и США продолжает нарастать недовольство по поводу многомиллиардной помощи Украине на фоне рекордного роста стоимости жизни в их странах.