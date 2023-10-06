Рейтинг@Mail.ru
Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/prigozhin-1900959409.html
Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина
Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина - РИА Новости, 06.10.2023
Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина
Взрыв в самолете Евгения Пригожина, вероятно, произошел в середине салона, в месте крепления крыла к фюзеляжу, предположил в беседе с РИА Новости заслуженный... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:04
2023-10-06T15:04
происшествия
евгений пригожин
тверская область
санкт-петербург
крушение частного самолета в тверской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв в самолете Евгения Пригожина, вероятно, произошел в середине салона, в месте крепления крыла к фюзеляжу, предположил в беседе с РИА Новости заслуженный пилот России Евгений Серых. Как рассказал в четверг президент Владимир Путин, в телах погибших при катастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат, а никакого внешнего воздействия на самолет не было. При этом экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших не проводилась, хотя, по мнению главы государства, это стоило бы сделать. "Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло", - заявил Серых РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов эксперт сослался на нарезку из видео, снятых очевидцами в районе крушения борта Пригожина: на ролике видно, что остатки самолета падали под прямым углом, а одно из крыльев оторвано. Ролик появился на площадке ForumAvia.ru. Серых отметил, что взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолёта - в районе центроплана, примерно в середине салона. "Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвёт. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат", - подчеркнул собеседник агентства. "Если даже граната лежала, то она сама не взорвётся, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести её в действие. Дальше всё зависит от мощности взрыва", - добавил он. Собеседник агентства предположил, что гранаты были загружены в самолёт заранее при подготовке воздушного судна к полёту. "Если бы они (пассажиры) несли с собой эти гранаты, то у них бы их просто-напросто изъяли, потому что в багаже это ни в коем случае провозить нельзя", - отметил Серых, добавив, что перевозка взрывчатых веществ, тем более гранат, на пассажирских воздушных судах категорически запрещена. "Как они туда попали, вопросы к следствию", - добавил Серых. Шансов у воздушного судна совершить вынужденную посадку после взрыва на борту не было, полагает эксперт. "Шансов не было после того, когда крыло отвалилось, уже однозначно никаких шансов. То, что там мультики показывают по телевизору, на одном крыле какие-то спортивные самолёты сажают… Шансов у экипажа не было", - заключил собеседник агентства. Частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал 23 августа в Тверской области. Погибли десять человек, в том числе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
https://ria.ru/20231005/putin-1900806530.html
https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892277885.html
тверская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf337b2da608a15a72895aae18fced8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, евгений пригожин, тверская область, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области
Происшествия, Евгений Пригожин, Тверская область, Санкт-Петербург, Крушение частного самолета в Тверской области
Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина

Пилот Серых: взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти у крепления крыла

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв в самолете Евгения Пригожина, вероятно, произошел в середине салона, в месте крепления крыла к фюзеляжу, предположил в беседе с РИА Новости заслуженный пилот России Евгений Серых.
Как рассказал в четверг президент Владимир Путин, в телах погибших при катастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат, а никакого внешнего воздействия на самолет не было. При этом экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших не проводилась, хотя, по мнению главы государства, это стоило бы сделать.
Внешнего воздействия на самолет не было – Путин о гибели руководства Вагнера
Путину доложили об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина
5 октября, 20:27
"Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло", - заявил Серых РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов эксперт сослался на нарезку из видео, снятых очевидцами в районе крушения борта Пригожина: на ролике видно, что остатки самолета падали под прямым углом, а одно из крыльев оторвано. Ролик появился на площадке ForumAvia.ru.
Серых отметил, что взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолёта - в районе центроплана, примерно в середине салона. "Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвёт. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат", - подчеркнул собеседник агентства.
"Если даже граната лежала, то она сама не взорвётся, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести её в действие. Дальше всё зависит от мощности взрыва", - добавил он.
Могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Похороны Пригожина прошли в закрытом формате
29 августа, 17:39
Собеседник агентства предположил, что гранаты были загружены в самолёт заранее при подготовке воздушного судна к полёту. "Если бы они (пассажиры) несли с собой эти гранаты, то у них бы их просто-напросто изъяли, потому что в багаже это ни в коем случае провозить нельзя", - отметил Серых, добавив, что перевозка взрывчатых веществ, тем более гранат, на пассажирских воздушных судах категорически запрещена.
"Как они туда попали, вопросы к следствию", - добавил Серых.
Шансов у воздушного судна совершить вынужденную посадку после взрыва на борту не было, полагает эксперт. "Шансов не было после того, когда крыло отвалилось, уже однозначно никаких шансов. То, что там мультики показывают по телевизору, на одном крыле какие-то спортивные самолёты сажают… Шансов у экипажа не было", - заключил собеседник агентства.
Частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал 23 августа в Тверской области. Погибли десять человек, в том числе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Лукашенко заявил, что властям России не нужно было покушение на Пригожина
25 августа, 17:50
 
ПроисшествияЕвгений ПригожинТверская областьСанкт-ПетербургКрушение частного самолета в Тверской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала