https://ria.ru/20231006/prigozhin-1900959409.html

Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина

Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина - РИА Новости, 06.10.2023

Пилот предположил, где мог произойти взрыв на борту самолета Пригожина

Взрыв в самолете Евгения Пригожина, вероятно, произошел в середине салона, в месте крепления крыла к фюзеляжу, предположил в беседе с РИА Новости заслуженный... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T15:04

2023-10-06T15:04

2023-10-06T15:04

происшествия

евгений пригожин

тверская область

санкт-петербург

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрыв в самолете Евгения Пригожина, вероятно, произошел в середине салона, в месте крепления крыла к фюзеляжу, предположил в беседе с РИА Новости заслуженный пилот России Евгений Серых. Как рассказал в четверг президент Владимир Путин, в телах погибших при катастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат, а никакого внешнего воздействия на самолет не было. При этом экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших не проводилась, хотя, по мнению главы государства, это стоило бы сделать. "Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло", - заявил Серых РИА Новости. В качестве подтверждения своих слов эксперт сослался на нарезку из видео, снятых очевидцами в районе крушения борта Пригожина: на ролике видно, что остатки самолета падали под прямым углом, а одно из крыльев оторвано. Ролик появился на площадке ForumAvia.ru. Серых отметил, что взрыв, предположительно, произошел в том месте, где крепится крыло к фюзеляжу самолёта - в районе центроплана, примерно в середине салона. "Предполагаю, что одной гранатой крыло не оторвёт. Очевидно, это что-то большее взорвалось. Или несколько гранат", - подчеркнул собеседник агентства. "Если даже граната лежала, то она сама не взорвётся, потому что там есть чека, кто-то должен был выдернуть эту чеку и привести её в действие. Дальше всё зависит от мощности взрыва", - добавил он. Собеседник агентства предположил, что гранаты были загружены в самолёт заранее при подготовке воздушного судна к полёту. "Если бы они (пассажиры) несли с собой эти гранаты, то у них бы их просто-напросто изъяли, потому что в багаже это ни в коем случае провозить нельзя", - отметил Серых, добавив, что перевозка взрывчатых веществ, тем более гранат, на пассажирских воздушных судах категорически запрещена. "Как они туда попали, вопросы к следствию", - добавил Серых. Шансов у воздушного судна совершить вынужденную посадку после взрыва на борту не было, полагает эксперт. "Шансов не было после того, когда крыло отвалилось, уже однозначно никаких шансов. То, что там мультики показывают по телевизору, на одном крыле какие-то спортивные самолёты сажают… Шансов у экипажа не было", - заключил собеседник агентства. Частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, упал 23 августа в Тверской области. Погибли десять человек, в том числе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

https://ria.ru/20231005/putin-1900806530.html

https://ria.ru/20230829/prigozhin-1892979509.html

https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892277885.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, евгений пригожин, тверская область, санкт-петербург, крушение частного самолета в тверской области