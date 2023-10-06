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В Кремле ответили на вопрос об осколках в телах жертв ЧП с бортом Пригожина - РИА Новости, 06.10.2023
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13:26 06.10.2023 (обновлено: 13:40 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/prigozhin-1900929617.html
В Кремле ответили на вопрос об осколках в телах жертв ЧП с бортом Пригожина
В Кремле ответили на вопрос об осколках в телах жертв ЧП с бортом Пригожина - РИА Новости, 06.10.2023
В Кремле ответили на вопрос об осколках в телах жертв ЧП с бортом Пригожина
Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Евгения Пригожина пока не было, надо дождаться доклада об итогах расследования, а осколки в телах погибших, РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:26
2023-10-06T13:40
происшествия
россия
евгений пригожин
крушение частного самолета в тверской области
владимир путин
дмитрий песков
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Евгения Пригожина пока не было, надо дождаться доклада об итогах расследования, а осколки в телах погибших, о которых говорил Путин, - это один из установленных фактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что руководитель Следственного комитета доложил ему, что в ходе следствия по самолету Пригожина в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было."Это не окончательный был доклад. Президент сказал, что этот доклад еще предстоит (изучить - ред.) окончательно. Что это пока не окончательно. Это пока из установленных фактов (осколки гранат в телах погибших - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда будет обнародован доклад, на который ссылался Путин.Отвечая на дополнительный вопрос журналиста о том, что все-таки произошло в тот день и можно ли уже узнать подробности, Песков ответил, что пока нельзя. "Мы только что с вами говорили, что заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было", - сказал Песков. По его словам, каких-либо официальных заявлений можно будет ждать только после того, как следствие будет завершено.По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин.Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, россия, евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области, владимир путин, дмитрий песков, международный дискуссионный клуб "валдай"
Происшествия, Россия, Евгений Пригожин, Крушение частного самолета в Тверской области, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В Кремле ответили на вопрос об осколках в телах жертв ЧП с бортом Пригожина

Песков назвал осколки от гранат в телах жертв крушения борта Пригожина фактом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Евгения Пригожина пока не было, надо дождаться доклада об итогах расследования, а осколки в телах погибших, о которых говорил Путин, - это один из установленных фактов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что руководитель Следственного комитета доложил ему, что в ходе следствия по самолету Пригожина в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат, а внешнего воздействия на самолет не было.
«
"Это не окончательный был доклад. Президент сказал, что этот доклад еще предстоит (изучить - ред.) окончательно. Что это пока не окончательно. Это пока из установленных фактов (осколки гранат в телах погибших - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда будет обнародован доклад, на который ссылался Путин.
Отвечая на дополнительный вопрос журналиста о том, что все-таки произошло в тот день и можно ли уже узнать подробности, Песков ответил, что пока нельзя. "Мы только что с вами говорили, что заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было", - сказал Песков. По его словам, каких-либо официальных заявлений можно будет ждать только после того, как следствие будет завершено.
По информации МЧС РФ, 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
23 августа, 20:43
 
ПроисшествияРоссияЕвгений ПригожинКрушение частного самолета в Тверской областиВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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