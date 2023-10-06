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В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России"
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России" - РИА Новости, 06.10.2023
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России"
Правительство занимается вопросом, связанным с финансовым состоянием "Почты России", надо дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:27
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство занимается вопросом, связанным с финансовым состоянием "Почты России", надо дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее РБК со ссылкой на представителя Минцифры сообщило, что совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. В сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что правительству следует выработать правильную модель существования "Почты России". По ее словам, сейчас в ее бюджете продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов."Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и дальше разбираться с этой проблемой", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают об этой ситуации с учетом значения "Почты России" в отдаленных регионах страны.
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почта россии, россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Почта России, Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России"
Песков: нужно дождаться результатов аудита по ситуации в "Почте России"