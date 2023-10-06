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В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России" - РИА Новости, 06.10.2023
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13:22 06.10.2023 (обновлено: 13:27 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/pochta-1900928708.html
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России"
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России" - РИА Новости, 06.10.2023
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России"
Правительство занимается вопросом, связанным с финансовым состоянием "Почты России", надо дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:22
2023-10-06T13:27
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экономика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство занимается вопросом, связанным с финансовым состоянием "Почты России", надо дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее РБК со ссылкой на представителя Минцифры сообщило, что совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. В сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что правительству следует выработать правильную модель существования "Почты России". По ее словам, сейчас в ее бюджете продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов."Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и дальше разбираться с этой проблемой", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают об этой ситуации с учетом значения "Почты России" в отдаленных регионах страны.
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почта россии, россия, экономика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Почта России, Россия, Экономика, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В Кремле оценили финансовое состояние "Почты России"

Песков: нужно дождаться результатов аудита по ситуации в "Почте России"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк Отделение "Почты России"
 Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство занимается вопросом, связанным с финансовым состоянием "Почты России", надо дождаться результатов аудита и разбираться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее РБК со ссылкой на представителя Минцифры сообщило, что совет директоров "Почты России" поручил провести аудит расходов компании с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании. В сентябре спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что правительству следует выработать правильную модель существования "Почты России". По ее словам, сейчас в ее бюджете продолжает расти "финансовая дыра" и, возможно, там идут и другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов.
"Правительство этим занимается, надо дождаться результатов аудита и дальше разбираться с этой проблемой", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают об этой ситуации с учетом значения "Почты России" в отдаленных регионах страны.
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