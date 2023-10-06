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Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе - РИА Новости, 06.10.2023
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13:54 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/peregovory-1900938182.html
Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе
Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе - РИА Новости, 06.10.2023
Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана в узком составе, а затем пройдут переговоры в составе... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:54
2023-10-06T13:54
дмитрий песков
владимир путин
узбекистан
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана в узком составе, а затем пройдут переговоры в составе делегаций в формате рабочего завтрака, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце. Ожидаем, что уже совсем скоро начнется беседа в узком составе двух президентов, после которой последуют российско-узбекистанские переговоры, весьма представительная делегация из двух стран принимает участие, они будут в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что также пройдет подписание двусторонних документов. Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу утром в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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дмитрий песков, владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

Песков: Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана в узком составе, а затем пройдут переговоры в составе делегаций в формате рабочего завтрака, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце. Ожидаем, что уже совсем скоро начнется беседа в узком составе двух президентов, после которой последуют российско-узбекистанские переговоры, весьма представительная делегация из двух стран принимает участие, они будут в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что также пройдет подписание двусторонних документов.
Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу утром в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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