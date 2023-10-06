https://ria.ru/20231006/peregovory-1900938182.html

Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе - РИА Новости, 06.10.2023

Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана в узком составе, а затем пройдут переговоры в составе... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:54

2023-10-06T13:54

2023-10-06T13:54

дмитрий песков

владимир путин

узбекистан

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817057949_0:308:3092:2047_1920x0_80_0_0_391a9f6c142ef7524ebbd0a343274b66.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана в узком составе, а затем пройдут переговоры в составе делегаций в формате рабочего завтрака, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце. Ожидаем, что уже совсем скоро начнется беседа в узком составе двух президентов, после которой последуют российско-узбекистанские переговоры, весьма представительная делегация из двух стран принимает участие, они будут в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что также пройдет подписание двусторонних документов. Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу утром в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев