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Шойгу рассказал о предприятиях ОПК, работающих с опережением плана - РИА Новости, 06.10.2023
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08:38 06.10.2023 (обновлено: 09:30 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html
Шойгу рассказал о предприятиях ОПК, работающих с опережением плана
Шойгу рассказал о предприятиях ОПК, работающих с опережением плана - РИА Новости, 06.10.2023
Шойгу рассказал о предприятиях ОПК, работающих с опережением плана
Некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса уже работают по программе 2024 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время посещения... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:38
2023-10-06T09:30
безопасность
россия
сергей шойгу
су-34
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса уже работают по программе 2024 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода. &quot;У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу&quot;, — сказал он.Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Завод занимается серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей-бомбардировщиков Су-34. Глава Минобороны отметил востребованность этих самолетов."Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре — по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться", — призвал он.Директор завода Александр Панасенко доложил, что на предприятии научились производить ремонтные работы любой сложности. &quot;У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас&quot;, — сказал он.Глава Минобороны подчеркнул, что вопрос оснащения Вооруженных сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре внимания, и поставил руководству завода задачу нарастить темпы производства и ремонта техники.
https://ria.ru/20230816/armiya-1890430275.html
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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-34
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-34
Шойгу рассказал о предприятиях ОПК, работающих с опережением плана

Шойгу: некоторые предприятия ОПК работают с опережением плана

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса уже работают по программе 2024 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода.
«

"У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу", — сказал он.

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Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Завод занимается серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей-бомбардировщиков Су-34. Глава Минобороны отметил востребованность этих самолетов.
"Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре — по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться", — призвал он.
Директор завода Александр Панасенко доложил, что на предприятии научились производить ремонтные работы любой сложности.
«

"У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас", — сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что вопрос оснащения Вооруженных сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре внимания, и поставил руководству завода задачу нарастить темпы производства и ремонта техники.
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