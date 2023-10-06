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В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице

В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице - РИА Новости, 06.10.2023

В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице

Решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным, сказал РИА Новости глава международного... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:58

2023-10-06T12:58

2023-10-06T12:58

в мире

иран

григорий карасин

совет федерации рф

нобелевская премия

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Мохаммади наградили за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех. "Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься", - сказал Карасин. Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали.

иран

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, григорий карасин, совет федерации рф, нобелевская премия, нобелевская премия мира