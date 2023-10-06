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В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице
В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице - РИА Новости, 06.10.2023
В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице
Решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным, сказал РИА Новости глава международного... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:58
2023-10-06T12:58
2023-10-06T12:58
в мире
иран
григорий карасин
совет федерации рф
нобелевская премия
нобелевская премия мира
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Мохаммади наградили за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех. "Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься", - сказал Карасин. Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, григорий карасин, совет федерации рф, нобелевская премия, нобелевская премия мира
В мире, Иран, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира
В СФ прокомментировали присуждение премии мира иранской правозащитнице
Карасин назвал присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади политизированным
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Решение Нобелевского комитета присудить премию мира иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади является политизированным, сказал РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Мохаммади наградили за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех.
«
"Наряду с другими решениями Нобелевского комитета по премиям в этом году премия мира носит явно политизированный характер, и, видимо, так и должна восприниматься", - сказал Карасин.
Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной в 2023 году, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали.