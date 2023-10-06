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Биография Наргиз Мохаммади - РИА Новости, 06.10.2023
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13:52 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/mokhammadi-1900937866.html
Биография Наргиз Мохаммади
Биография Наргиз Мохаммади - РИА Новости, 06.10.2023
Биография Наргиз Мохаммади
Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади (Narges Mohammadi) родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане (Иран). РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:52
2023-10-06T13:52
справки
иран
ширин эбади
репортеры без границ
юнеско
нобелевская премия
нобелевская премия мира
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Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади (Narges Mohammadi) родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане (Иран).Окончила Международный университет Имама Хомейни по специальности "физика". Работала инженером.Во время учебы в университете она стала соучредителем организации под названием "Группа просвещенных студентов" и была дважды арестована.Как журналист писала для различных реформистских журналов, среди которых Payam-e Hajar. Позже это издание было запрещено. Мохаммади также является автором политических эссе "Реформы, стратегия и тактика" на персидском языке. В 2003 году Наргиз Мохаммади присоединилась к Центру защиты прав человека, основанному в 2000 году Ширин Эбади, лауреатом Нобелевской премии мира 2003 года. Занимает должность вице-президента Центра защиты прав человека (DHRC). В 2008 году она была избрана президентом исполнительного комитета Национального совета мира Ирана, коалиции против войны и за права человека.Наргиз Мохаммади впервые была арестована в 1998 году за критику иранского правительства. Ее последний арест произошел в ноябре 2021 года, всего через год после ее освобождения в октябре 2020 года. В феврале 2022 года она была освобождена по состоянию здоровья, но через семь недель снова арестована.В общей сложности Наргиз Мохаммади была арестована 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.За свою правозащитную деятельность Наргиз Мохаммади удостоена многих премий и наград. В их числе – Международная премия Александра Лангера (2009); премия Пера Ангера – международная награда правительства Швеции в области прав человека (2011); премия итальянского фонда "Галилео 2000" (2015); премия "Город Париж" от мэра Парижа и организации "Репортеры без границ" (RSF, (2016); премия немецкого города Веймар в области прав человека (2016); премия Андрея Сахарова от Американского физического общества (2018); премия организации "Репортеры без границ" (2022).В 2023 году она была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу прессы имени Гильермо Кано совместно с Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади. 6 октября 2023 года Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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353
60
353
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справки, иран, ширин эбади, репортеры без границ, юнеско, нобелевская премия, нобелевская премия мира
Справки, Иран, Ширин Эбади, Репортеры без границ, ЮНЕСКО, Нобелевская премия, Нобелевская премия мира

Биография Наргиз Мохаммади

© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRIИранская активистка Наргиз Мохаммади в своем доме в Тегеране
Иранская активистка Наргиз Мохаммади в своем доме в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRI
Читать ria.ru в
Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади (Narges Mohammadi) родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане (Иран).
Окончила Международный университет Имама Хомейни по специальности "физика". Работала инженером.
Во время учебы в университете она стала соучредителем организации под названием "Группа просвещенных студентов" и была дважды арестована.
Как журналист писала для различных реформистских журналов, среди которых Payam-e Hajar. Позже это издание было запрещено. Мохаммади также является автором политических эссе "Реформы, стратегия и тактика" на персидском языке.
В 2003 году Наргиз Мохаммади присоединилась к Центру защиты прав человека, основанному в 2000 году Ширин Эбади, лауреатом Нобелевской премии мира 2003 года. Занимает должность вице-президента Центра защиты прав человека (DHRC).
В 2008 году она была избрана президентом исполнительного комитета Национального совета мира Ирана, коалиции против войны и за права человека.
Наргиз Мохаммади впервые была арестована в 1998 году за критику иранского правительства. Ее последний арест произошел в ноябре 2021 года, всего через год после ее освобождения в октябре 2020 года. В феврале 2022 года она была освобождена по состоянию здоровья, но через семь недель снова арестована.
В общей сложности Наргиз Мохаммади была арестована 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.
За свою правозащитную деятельность Наргиз Мохаммади удостоена многих премий и наград. В их числе – Международная премия Александра Лангера (2009); премия Пера Ангера – международная награда правительства Швеции в области прав человека (2011); премия итальянского фонда "Галилео 2000" (2015); премия "Город Париж" от мэра Парижа и организации "Репортеры без границ" (RSF, (2016); премия немецкого города Веймар в области прав человека (2016); премия Андрея Сахарова от Американского физического общества (2018); премия организации "Репортеры без границ" (2022).
В 2023 году она была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу прессы имени Гильермо Кано совместно с Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади.
6 октября 2023 года Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИранШирин ЭбадиРепортеры без границЮНЕСКОНобелевская премияНобелевская премия мира
 
 
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