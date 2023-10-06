Биография Наргиз Мохаммади
Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади (Narges Mohammadi) родилась 21 апреля 1972 года в Зенджане (Иран).
Окончила Международный университет Имама Хомейни по специальности "физика". Работала инженером.
Во время учебы в университете она стала соучредителем организации под названием "Группа просвещенных студентов" и была дважды арестована.
Как журналист писала для различных реформистских журналов, среди которых Payam-e Hajar. Позже это издание было запрещено. Мохаммади также является автором политических эссе "Реформы, стратегия и тактика" на персидском языке.
В 2003 году Наргиз Мохаммади присоединилась к Центру защиты прав человека, основанному в 2000 году Ширин Эбади, лауреатом Нобелевской премии мира 2003 года. Занимает должность вице-президента Центра защиты прав человека (DHRC).
В 2008 году она была избрана президентом исполнительного комитета Национального совета мира Ирана, коалиции против войны и за права человека.
Наргиз Мохаммади впервые была арестована в 1998 году за критику иранского правительства. Ее последний арест произошел в ноябре 2021 года, всего через год после ее освобождения в октябре 2020 года. В феврале 2022 года она была освобождена по состоянию здоровья, но через семь недель снова арестована.
В общей сложности Наргиз Мохаммади была арестована 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.
За свою правозащитную деятельность Наргиз Мохаммади удостоена многих премий и наград. В их числе – Международная премия Александра Лангера (2009); премия Пера Ангера – международная награда правительства Швеции в области прав человека (2011); премия итальянского фонда "Галилео 2000" (2015); премия "Город Париж" от мэра Парижа и организации "Репортеры без границ" (RSF, (2016); премия немецкого города Веймар в области прав человека (2016); премия Андрея Сахарова от Американского физического общества (2018); премия организации "Репортеры без границ" (2022).
В 2023 году она была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО за свободу прессы имени Гильермо Кано совместно с Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади.
6 октября 2023 года Наргиз Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников