https://ria.ru/20231006/nobel-1900901954.html

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице - РИА Новости, 06.10.2023

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади, сообщил Нобелевский комитет в РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:04

2023-10-06T12:04

2023-10-06T13:28

иран

осло

в мире

норвежский нобелевский комитет

нобелевская премия мира

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади, сообщил Нобелевский комитет в Осло."Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех", — говорится в релизе.Премия этого года посвящена также сотням тысяч людей, которые на протяжении последнего года протестовали в Иране против дискриминации женщин, выходя на демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода", добавили в Нобелевском комитете.Наргиз Мохаммади родилась в 1972 году. Еще будучи студенткой-физиком, она занялась правозащитной деятельностью, а в 2003 году стала сотрудничать с Центром защиты прав человека в Тегеране, основанным лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади. Нобелевский комитет отмечает, что иранские власти арестовывали Мохаммади 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы.Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Однако, по словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной, она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не стихали.По данным британских букмекеров, основные ставки относительно Премии мира делались на Владимира Зеленского, Алексея Навального, Светлану Тихановскую, Всемирную организацию здравоохранения, политика из Тувалу Саймона Кофе, активно выступающего за борьбу с глобальным потеплением, папу римского Франциска, шведскую экоактивисту Грету Тунберг, уйгурского активиста Ильхама Тохти, активистку из Гонконга Агнес Чоу и бывшего премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Мохаммади в числе основных претендентов не называлась.Массовые протесты в Иране начались в сентябре 2022 года, после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Протестующие обвинили в ее смерти власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ призывали иранцев к революции и свержению власти. Силовики массово задерживали людей, которых подозревали в сотрудничестве западными разведслужбами, и практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах.

https://ria.ru/20231006/nobel-1900921302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, осло, в мире, норвежский нобелевский комитет, нобелевская премия мира