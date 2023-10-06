https://ria.ru/20231006/mo-1900851034.html
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год
Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T08:35
2023-10-06T08:35
2023-10-06T09:01
безопасность
россия
сергей шойгу
су-34
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - сказал Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода. Также на Новосибирском авиазаводе обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год, в том числе в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации. По словам Шойгу, "вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания". Сейчас, по его словам, благодаря совместным усилиям промышленности и министерства обороны России поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.
https://ria.ru/20231005/rezerv-1900607503.html
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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
Шойгу на авиазаводе в Новосибирске
2023-10-06T08:35
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-34
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-34
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год
Шойгу: МО и Новосибирский авиазавод заключили все контракты на 2024 год