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Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год - РИА Новости, 06.10.2023
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08:35 06.10.2023 (обновлено: 09:01 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mo-1900851034.html
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год - РИА Новости, 06.10.2023
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год
Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.10.2023
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безопасность
россия
сергей шойгу
су-34
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - сказал Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода. Также на Новосибирском авиазаводе обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год, в том числе в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации. По словам Шойгу, "вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания". Сейчас, по его словам, благодаря совместным усилиям промышленности и министерства обороны России поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.
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безопасность, россия, сергей шойгу, су-34
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Су-34
Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год

Шойгу: МО и Новосибирский авиазавод заключили все контракты на 2024 год

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - сказал Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода.
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Также на Новосибирском авиазаводе обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год, в том числе в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации.
По словам Шойгу, "вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания".
Сейчас, по его словам, благодаря совместным усилиям промышленности и министерства обороны России поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.
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БезопасностьРоссияСергей ШойгуСу-34
 
 
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