https://ria.ru/20231006/mo-1900851034.html

Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год

Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год - РИА Новости, 06.10.2023

Минобороны и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год

Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:35

2023-10-06T08:35

2023-10-06T09:01

безопасность

россия

сергей шойгу

су-34

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минобороны России и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова заключили все контракты на 2024 год, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет", - сказал Шойгу во время посещения Новосибирского авиазавода. Также на Новосибирском авиазаводе обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год, в том числе в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации. По словам Шойгу, "вопрос оснащения Вооруженных Сил перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре нашего внимания". Сейчас, по его словам, благодаря совместным усилиям промышленности и министерства обороны России поставка новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляются в соответствии с графиками.

https://ria.ru/20231005/rezerv-1900607503.html

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Шойгу на авиазаводе в Новосибирске Шойгу на авиазаводе в Новосибирске 2023-10-06T08:35 true PT1M29S

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безопасность, россия, сергей шойгу, су-34