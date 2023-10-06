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Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 06.10.2023
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11:52 06.10.2023 (обновлено: 12:37 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mishustin-1900897484.html
Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 06.10.2023
Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:52
2023-10-06T12:37
узбекистан
россия
москва
михаил мишустин
шавкат мирзиеев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства, передает корреспондент РИА Новости. Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу утром в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также в пятницу Мирзиеев проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений стран, а также актуальные международные и региональные проблемы. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов.
https://ria.ru/20231006/putin-1900883544.html
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узбекистан, россия, москва, михаил мишустин, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире
Узбекистан, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, В мире
Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Премьер-министр РФ Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве. 6 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Москве. 6 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу утром в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Также в пятницу Мирзиеев проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений стран, а также актуальные международные и региональные проблемы. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Путин и Мирзиеев обсудят политическое и военно-техническое взаимодействие
11:28
 
УзбекистанРоссияМоскваМихаил МишустинШавкат МирзиеевВладимир ПутинВ мире
 
 
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