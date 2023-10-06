https://ria.ru/20231006/mishustin-1900897484.html

Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 06.10.2023

Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:52

2023-10-06T11:52

2023-10-06T12:37

узбекистан

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михаил мишустин

шавкат мирзиеев

владимир путин

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства, передает корреспондент РИА Новости. Руководитель Узбекистана 5-7 октября находится в России с официальным визитом. В пятницу утром в Москве он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также в пятницу Мирзиеев проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят дальнейшее развитие отношений стран, а также актуальные международные и региональные проблемы. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление глав государств и подписан ряд межведомственных и коммерческих документов.

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узбекистан, россия, москва, михаил мишустин, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире