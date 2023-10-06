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Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 06.10.2023
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18:06 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/mirotvortsy-1901027288.html
Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха
Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 06.10.2023
Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха
Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T18:06
2023-10-06T18:06
в мире
москва
баку
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник."Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности",- сказал он."Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента",- добавил собеседник агентства.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
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в мире, москва, баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Москва, Баку, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха

Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник.
"Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности",- сказал он.
"Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента",- добавил собеседник агентства.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.
Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.
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