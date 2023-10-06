https://ria.ru/20231006/mirotvortsy-1901027288.html

Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха

Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха - РИА Новости, 06.10.2023

Источник прокомментировал сообщения СМИ о выводе миротворцев из Карабаха

Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T18:06

2023-10-06T18:06

2023-10-06T18:06

в мире

москва

баку

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Карабаха, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник."Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности",- сказал он."Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности российского миротворческого контингента",- добавил собеседник агентства.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера". В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

москва

баку

ереван

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в мире, москва, баку, ереван, ситуация в нагорном карабахе