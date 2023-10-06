https://ria.ru/20231006/mid-1900876103.html
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде - РИА Новости, 06.10.2023
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде
Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы России при вынесении решения о том, может ли он рассматривать иск Украины против РФ от... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:00
2023-10-06T11:00
2023-10-06T11:09
гаага
москва
россия
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сергей вершинин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы России при вынесении решения о том, может ли он рассматривать иск Украины против РФ от февраля 2022 года, который связан с проведением СВО и который Россия считает неприемлемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Суд ООН 18-27 сентября провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела."Надеемся, что будут учтены должным образом наши шесть аргументированных возражений, будем исходить из этого. Убежденность в нашей правоте у нас полная", - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html
https://ria.ru/20231003/statut-1900133904.html
гаага
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_59:284:1988:1731_1920x0_80_0_0_d85b1fe4f50eec1a4a972337a1484a64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаага, москва, россия, в мире, украина, сергей вершинин, владимир путин, оон, нато
Гаага, Москва, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Вершинин, Владимир Путин, ООН, НАТО
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде
МИД: Россия надеется, что суд в Гааге учтет аргументы Москвы в деле о геноциде