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МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде - РИА Новости, 06.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 06.10.2023 (обновлено: 11:09 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/mid-1900876103.html
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде - РИА Новости, 06.10.2023
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде
Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы России при вынесении решения о том, может ли он рассматривать иск Украины против РФ от... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T11:00
2023-10-06T11:09
гаага
москва
россия
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сергей вершинин
владимир путин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы России при вынесении решения о том, может ли он рассматривать иск Украины против РФ от февраля 2022 года, который связан с проведением СВО и который Россия считает неприемлемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Суд ООН 18-27 сентября провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела."Надеемся, что будут учтены должным образом наши шесть аргументированных возражений, будем исходить из этого. Убежденность в нашей правоте у нас полная", - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html
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гаага, москва, россия, в мире, украина, сергей вершинин, владимир путин, оон, нато
Гаага, Москва, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Вершинин, Владимир Путин, ООН, НАТО
МИД выразил надежду, что суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде

МИД: Россия надеется, что суд в Гааге учтет аргументы Москвы в деле о геноциде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы России при вынесении решения о том, может ли он рассматривать иск Украины против РФ от февраля 2022 года, который связан с проведением СВО и который Россия считает неприемлемым, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Суд ООН 18-27 сентября провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.
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"Надеемся, что будут учтены должным образом наши шесть аргументированных возражений, будем исходить из этого. Убежденность в нашей правоте у нас полная", - сказал Вершинин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеГаагаМоскваРоссияВ миреУкраинаСергей ВершининВладимир ПутинООННАТО
 
 
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